Els dos actors de 'Com si fos ahir' que seran avui a Col·lapse amb Ricard Ustrell

El programa de TV3, 'Col·lapse', presentat per Ricard Ustrell, tindrà avui una nit plena de grans convidats i records. En aquesta emissió, es recordaran els millors moments de Porca Misèria, l'emblemàtica sèrie catalana d'humor àcid i crítica social. A més a més d'aquest viatge al passat, el programa comptarà amb entrevistes exclusives.

L'escriptora i periodista Maruja Torres, amb el seu estil directe i inconfusible, serà una de les grans protagonistes de la nit. La visió crítica del món i la vasta experiència en l'àmbit cultural aportaran reflexions profundes i actuals. El cantant i artista David Bustamante també estarà al programa.

Parlarà sobre la seva trajectòria musical, projectes recents i la connexió amb el públic català. Amb una carrera de més de dues dècades, Bustamante continua sent una de les figures més estimades de la música actual.

Finalment, l'humorista i presentadora Eva Soriano portarà el toc de frescor i comèdia al plató. La seva popularitat en programes d'entreteniment i la seva energia irresistible prometen rialles i moments inoblidables.

A més, com hem dit, es recordarà la famosa sèrie Porca Miseria , i es farà a través d'aquests convidats. Entre els actors que reviuran aquesta etapa hi haurà Joel Joan, Anna Sahun, Mercè Martínez i Roger Coma, pilars fonamentals de l'èxit de la sèrie. Aquests dos darrers actualment segueixen treballant a TV3, formant part de la sèrie d'èxit 'Com si fos ahir'.

El paper d'aquests dos actors a la sèrie

Roger Coma no està tenint gaire protagonisme aquesta temporada a 'Com si fos ahir' però porta pràcticament des del principi. Ivan, que així es diu el seu personatge, es va fer soci de Sílvia (Montse Germán). En una botiga de petits mobles i decoració quan ella es va separar de Jordi (Andrés Herrera). Amb el seu marit de tota la vida, la Sílvia també havia tingut una botiga de mobles –que el Jordi encara conserva– pel que tenia força experiència al sector.

L'actriu és la Neus. Tot i que sap que el seu marit a vegades li és infidel –i ella també– caldrà veure la seva reacció quan sàpiga que el seu marit s'ha embolicat amb la cunyada. Mercè interpreta a 'Com si fos ahir' una dona molt diferent de Nora a la Riera, el seu paper a l'anterior sèrie de tardes de la cadena de televisió catalana. La Nora era molt més insegura i, de vegades sense voler-ho, conflictiva per la seva 'afició' a mentir.