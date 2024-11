La crítica de Francesc Mauri a Jorge Rey: El meteoròleg català esclata

per Sergi Guillén

Francesc Mauri, meteoròleg de referència a Catalunya, ha carregat contra Jorge Rey i alguns mitjans per desinformació.El professional català ha utilitzat el compte de X (Twitter) per denunciar titulars que, segons ell, només busquen el clic fàcil. La polèmica va començar després d'un article que assegurava que nevaria a Madrid informació desmentida per AEMET.

La publicació de Mundo Deportivo i la reacció d'AEMET

Tot es va originar quan Mundo Deportivo va publicar un titular assegurant que AEMET havia confirmat una imminent nevada a Madrid. Segons l'agència meteorològica, aquesta afirmació és completament falsa. AEMET no ha emès cap alerta d'aquest tipus, ni preveu nevades els propers dies.

Al seu perfil oficial, van qualificar el titular d'"irresponsable" i van demanar frenar la difusió de bitlles meteorològiques. Mauri es va fer ressò del desmentiment d'AEMET i va afegir la seva pròpia crítica cap als que perpetuen aquest tipus de pràctiques. A la seva tuit, va assenyalar directament Jorge Rey i els mitjans que donen cabuda a titulars sensacionalistes.

"La desinformació és una xacra", afirma Francesc Mauri

El meteoròleg català va acusar certs portals de fer servir la desinformació per desviar responsabilitats durant episodis de DANAs o fenòmens extrems.

En el missatge, Mauri no es va limitar a criticar el titular sobre Madrid, sinó que va recordar episodis similars. Segons ell, al setembre es va publicar una notícia falsa assegurant que nevaria a Barcelona, il·lustrada amb imatges del Tibidabo nevat.

| TV3

"Titulars falsos per sembrar por i soroll", va escriure Mauri, deixant clara la seva postura contra l'esgrogueït en meteorologia. Aquestes afirmacions han ressonat entre usuaris de xarxes, especialment entre els que critiquen el sensacionalisme en notícies científiques.

Jorge Rey, al centre de la polèmica

El jove predictor Jorge Rey també va ser esmentat al tuit de Mauri. Tot i que Rey ha guanyat popularitat pels seus pronòstics basats en mètodes tradicionals, no ha estat exempt de crítiques. Alguns meteoròlegs qüestionen el seu rigor científic, mentre que altres ho consideren una figura mediàtica que cerca notorietat.

Mauri no va especificar quines afirmacions de Rei considera desinformació, però ho va incloure al seu missatge general sobre pràctiques irresponsables. Rey, per part seva, no ha respost a les crítiques de Mauri.

Una crida a la responsabilitat

El missatge de Francesc Mauri no només apunta a mitjans o figures com Jorge Rey, sinó també al públic. A la seva piulada, convida a verificar les fonts i desconfiar de titulars alarmistes. Segons ell, la desinformació en meteorologia no sols crea confusió, sinó que pot tenir conseqüències greus en situacions d'emergència.

La reacció d'AEMET i la crítica de Mauri han revifat el debat sobre la responsabilitat en la comunicació meteorològica. En un moment on el canvi climàtic és al centre del discurs públic, la informació fiable és més crucial que mai.