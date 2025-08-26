La confessió d'Ana Rosa Quintana sobre Susanna Griso que avui pren molta importància

Ana Rosa Quintana va sorprendre en reconèixer públicament que manté una relació d'amistat amb Susanna Griso, tot i que durant anys se les ha vist com a enemigues televisives. Avui, aquesta confessió encaixa perfectament, ja que totes dues tornen de vacances i tornaran a competir directament als matins.
Durant molt de temps es va alimentar la idea que Ana Rosa Quintana i Susanna Griso mantenien una rivalitat personal. La coincidència dels seus programes en el mateix horari, El Programa de AR i Espejo Público, va contribuir a reforçar aquesta imatge. Tanmateix, la mateixa Quintana ha deixat clar que, lluny de la tensió que se'ls atribuïa, sempre ha existit entre elles respecte i proximitat.
En una entrevista recent, Ana Rosa va voler tancar els rumors i va confessar el que realment passa entre totes dues. “Nosaltres mai hem tingut guerra. La Susanna i jo hem estat amigues i ho seguim sent”, va assegurar Quintana.
Amb aquestes paraules va destacar que qualsevol frec que hi pogués haver s'ha limitat als equips de treball. Aquestes declaracions mostren una faceta poc coneguda de la seva relació, marcada per la cordialitat i la complicitat.
La confessió pren molt més sentit avui, perquè en menys d'una setmana Quintana torna al capdavant de El Programa de AR. Serà la seva primera temporada després d'un any marcat per molts canvis a Mediaset, i ho farà amb la pressió de tornar a liderar els matins. Per la seva banda, Susanna Griso reprendrà Espejo Público amb noves seccions i l'objectiu de reforçar la fidelitat de la seva audiència, en una franja que històricament ha estat dominada per Telecinco.
L'amistat de Susanna Griso i Ana Rosa Quintana
El fet que l'Ana Rosa i la Susanna reprenguin els seus espais al mateix temps retorna a la televisió una de les seves competicions clàssiques. Les audiències marcaran cada matí la batalla entre dos formats que, tot i ser diferents, busquen captar un mateix tipus d'espectador. I precisament en aquest escenari, la confessió de l'Ana Rosa ressona amb força, ja que demostra que darrere de la competència diària hi ha una amistat.
Les paraules de Quintana desmunten la idea d'enfrontament i posen de relleu una veritat menys visible: la televisió enfronta els programes, però no les seves presentadores. Susanna Griso mai s'ha mostrat molesta amb les diferències en les dades d'audiència, i ha sabut mantenir el seu propi estil informatiu. Això ha permès que totes dues convisquin a la mateixa franja durant anys, cadascuna amb un perfil ben definit.
El que l'Ana Rosa ha volgut subratllar és que totes dues comparteixen alguna cosa més que un ofici. La presentadora va explicar que amb Griso manté contacte habitual, ja sigui amb trucades o missatges, cosa que demostra la proximitat real entre les dues. En un mitjà marcat per la competitivitat, aquest gest mostra un costat humà i reflecteix que a la televisió també hi ha grans amigues.