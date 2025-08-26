La confesión de Ana Rosa Quintana sobre Susanna Griso que hoy cobra mucha importancia

Ana Rosa Quintana sorprendió al reconocer públicamente que mantiene una relación de amistad con Susanna Griso, pese a que durante años se las ha visto como enemigas televisivas. Hoy, esa confesión encaja perfectamente, ya que ambas regresan de vacaciones y volverán a competir directamente en las mañanas.

Durante mucho tiempo se alimentó la idea de que Ana Rosa Quintana y Susanna Griso mantenían una rivalidad personal. La coincidencia de sus programas en el mismo horario, El Programa de AR y Espejo Público, contribuyó a reforzar esa imagen. Sin embargo, la propia Quintana ha dejado claro que, lejos de la tensión que se les atribuía, siempre ha existido entre ellas respeto y cercanía.

| Europa Press

En una entrevista reciente, Ana Rosa quiso zanjar los rumores y confesó lo que en realidad ocurre entre ambas. “Nosotros nunca hemos tenido guerra. Susanna y yo hemos sido amigas y seguimos siéndolo”, aseguró Quintana.

Con estas palabras destacó que cualquier roce que pudo existir se limitó a los equipos de trabajo. Estas declaraciones muestran una faceta poco conocida de su relación, marcada por la cordialidad y la complicidad.

La confesión cobra mucho más sentido hoy, porque en menos de una semana Quintana regresa al frente de El Programa de AR. Será su primera temporada tras un año marcado por muchos cambios en Mediaset, y lo hará con la presión de volver a liderar las mañanas. Por su parte, Susanna Griso retomará Espejo Público con nuevas secciones y el objetivo de reforzar la fidelidad de su audiencia, en una franja que históricamente ha estado dominada por Telecinco.

La amistad de Susanna Griso y Ana Rosa Quintana

El hecho de que Ana Rosa y Susanna retomen sus espacios al mismo tiempo devuelve a la televisión a una de sus competiciones clásicas. Las audiencias marcarán cada mañana la batalla entre dos formatos que, aunque diferentes, buscan captar a un mismo tipo de espectador. Y precisamente en ese escenario, la confesión de Ana Rosa resuena con fuerza, ya que demuestra que detrás de la competencia diaria existe una amistad.

| Mediaset, Atresmedia, esp.xcatalunya.cat

Las palabras de Quintana desmontan la idea de enfrentamiento y ponen de relieve una verdad menos visible: la televisión enfrenta a los programas, pero no a sus presentadoras. Susanna Griso nunca se ha mostrado molesta con las diferencias en los datos de audiencia, y ha sabido mantener su propio estilo informativo. Eso ha permitido que las dos convivan en la misma franja durante años, cada una con un perfil bien definido.

Lo que Ana Rosa ha querido subrayar es que ambas comparten algo más que un oficio. La presentadora explicó que con Griso mantiene contacto habitual, ya sea con llamadas o mensajes, lo que demuestra la cercanía real entre las dos. En un medio marcado por la competitividad, este gesto muestra un lado humano y refleja que la televisión también hay grandes amigas.