Un concursant talla en sec la seva cita a First Dates: “No soc...”

Va començar com un sopar prometedor en el restaurant més famós de la televisió. Tanmateix, el que semblava una vetllada romàntica entre dos desconeguts es va transformar aviat en un desencís brusc. Les primeres frases de Neto van deixar clar que la vetllada no aniria com l'altra persona esperava.

La tensió esclata amb el límit de Neto

Neto, un agent logístic brasiler, resident a Barcelona, de trenta-nou anys, va advertir des de les primeres paraules que buscava estabilitat. En conèixer Lucas, un estilista argentí que s'ha reinventat viatjant pel món, va començar a entreveure incompatibilitats. La conversa va derivar cap a les diferències d'estil de vida, i Neto va llançar la frase que ho va definir tot: “No soc una ONG. Cadascú s'ha de buscar la vida i els seus ingressos”.

Els seus comentaris van reflectir una postura clara: no estava disposat a mantenir ningú ni invertir en una relació sense arrels ni projecció econòmica. Sabent que Lucas es guanya la vida cantant i viatjant, Neto va deixar palès que aquest perfil no encaixava.

Les motivacions de Neto en dictar sentència

Neto va exposar la seva necessitat de proximitat física i estabilitat emocional: té clares les seves prioritats. Va rebutjar la filosofia nòmada de l'argentí i va revelar que amb parelles anteriors havia patit per manca d'implicació. Des de la seva perspectiva, la distància i la manca d'una feina estable no són excuses que estigui disposat a tolerar.

Per la seva banda, Lucas es va definir com a lliure, amb una vida itinerant carregada d'experiències. Fins i tot va assegurar haver tingut relacions afectives a distància sense problema: “en la distància hi pot haver molt d'afecte”. Va destacar la seva capacitat per adaptar-se i viure a qualsevol lloc, però Neto no va dubtar ni un instant. Aquesta independència excèntrica no encaixava amb la seva visió de parella.

Darrere del programa

L'impacte a les xarxes socials va ser immediat. Usuaris van criticar l'actitud insensible de Neto, que va trencar amb qualsevol possibilitat de química o connexió amb la seva frase “no soc una ONG”, segons ells, amb un aire inhumà. Tot i això, d'altres van defensar que, almenys, va ser honest des del primer segon i va evitar generar falses expectatives. Mentrestant, alguns seguidors van opinar que Lucas semblava massa idealista i poc realista sobre les necessitats essencials en una relació.

L'enfrontament de personalitats tan oposades va despertar un debat sobre valors. Així doncs, la cita es va fer viral perquè combina dos temes del moment. En primer lloc, la recerca de l'amor autèntic i, en segon, les tensions entre estils de vida alternatius i expectatives tradicionals. Neto es va mantenir fidel al seu criteri, expressat amb determinació, mentre que Lucas representa els creadors de contingut que defensen la llibertat i la independència.

A més, l'episodi arriba després de diversos casos recents a First Dates on els solters expressen exigències fermes o revelen "red flags" des del primer minut. Per exemple, altres cites han girat entorn d'ideologies polítiques, postures sobre vacunes o proves de gelosia extremes: totes situacions que activen debats a les xarxes.

Per a Neto, l'honestedat havia de ser brutal i sense embuts. El seu rebuig contundent —“no soc una ONG”— va posar fi a qualsevol opció de continuïtat. Lucas, tot i ser amable i obert a una altra cita, no va canviar la percepció de Neto sobre el que necessita en una relació.