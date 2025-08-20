Comunicado urgente del equipo de Katy Perry tras la descarga eléctrica que ha sufrido

La cantante estadounidense Katy Perry ha vivido un nuevo susto en pleno escenario durante su gira mundial The Lifetimes Tour. El incidente ha ocurrido en uno de los últimos conciertos, cuando Katy Perry se preparaba para uno de los momentos más espectaculares del espectáculo. Las imágenes han mostrado cómo ha recibido una descarga eléctrica justo antes de elevarse sobre el público.

La sorprendente escena se ha producido en el instante en que Katy Perry se disponía a subir a la estructura retrofuturista que la transforma en un robot gigante. Al conectarse al sistema, Katy Perry ha parecido recibir una sacudida repentina y su reacción ha sido visible. La sorpresa se ha reflejado en su rostro, sin embargo, la cantante se ha recuperado de inmediato y ha conseguido continuar con la actuación sin detener la música.

No ha sido la primera vez que la escenografía le ha jugado una mala pasada a la californiana. El pasado julio, en San Francisco, otro contratiempo generó tensión entre sus seguidores. Durante la interpretación de Roar, la plataforma en forma de mariposa sobre la que volaba sobre los asistentes cedió ligeramente y aquella noche también se vivió un susto.

Los seguidores de Katy Perry se preocupan por el estado de la artista

El vídeo del nuevo episodio ha corrido como la pólvora en redes sociales. Miles de usuarios en TikTok y en X (Twitter) ya lo han compartido y comentado.

| @katyperry

Muchos fans han reaccionado con humor. Otros han destacado la profesionalidad de Perry, que no ha interrumpido el directo a pesar del contratiempo.

Sin embargo, no todos los comentarios han sido positivos. Algunas voces críticas han asegurado que “su gira es un desastre” o que “ahora los conciertos son de todo menos canto”.

Katy Perry confirma que está en buen estado

Ante la avalancha de reacciones, el equipo de la artista ha emitido un comunicado urgente del que se han hecho eco muchos medios internacionales. En él, se ha confirmado que los conciertos de la gira siguen adelante sin modificaciones.

| @katyperry

También, Katy Perry ha usado sus redes en las últimas horas donde ha enviado un mensaje muy importante: "Solo tenemos una vida, hazlo simple: extrañas a alguien, llámalo...". Un mensaje con el que ha dejado claro que la vida es solo una y que va a seguir disfrutando de ella.

La gran incógnita para sus seguidores europeos ha quedado planteada. ¿Llegará Katy Perry sin más sobresaltos a sus conciertos programados en España el 9 y el 11 de noviembre? Todo apunta que sí, después del mensaje tranquilizador de su equipo. Aun así, los incidentes han recordado que el despliegue visual y tecnológico de The Lifetimes Tour no está exento de riesgos.