La complicada operació a la qual s'enfronta Juan Carlos I

El rei emèrit Juan Carlos I, qui va celebrar el seu 87 aniversari el passat 5 de gener, es troba davant d'una cruïlla mèdica a causa del deteriorament de la seva salut i mobilitat. Des del seu exili a Abu Dhabi, el seu estat físic ha empitjorat, i els especialistes li han proposat sotmetre's a una intervenció quirúrgica per alleujar els seus intensos dolors de maluc.

Un historial mèdic extens

Al llarg dels anys, Juan Carlos I ha afrontat múltiples desafiaments de salut. El 2012, va patir una caiguda durant un viatge de caça a Botswana, la qual cosa va resultar en una fractura de maluc i una posterior operació per implantar una pròtesi.

Des de llavors, ha estat intervingut en nombroses ocasions a causa de complicacions relacionades amb les seves articulacions i problemes de mobilitat. A més, l'any 2019 es va sotmetre a una cirurgia cardíaca per a la implantació de tres bypass aortocoronaris.

La proposta d'una nova intervenció

Recentment, l'equip mèdic que supervisa la salut del monarca ha suggerit una nova operació de maluc com a possible solució per millorar la seva qualitat de vida. Aquesta intervenció, que seria la divuitena en el seu historial quirúrgic, es duria a terme a Ginebra i té com a objectiu reduir els dolors que l'han confinat a una cadira de rodes en els últims mesos.

Riscos associats a la cirurgia

Tanmateix, l'edat avançada del rei emèrit representa un factor de risc significatiu. Els especialistes han advertit que, a causa dels seus 87 anys, sotmetre's a una anestèsia general comporta perills considerables, i no hi ha garanties que l'operació aconsegueixi una recuperació completa de la seva mobilitat. La intervenció està orientada principalment a alleujar el dolor i millorar, en la mesura del possible, la seva qualitat de vida, més que a restaurar plenament la seva capacitat de moviment.

Impacte emocional i familiar

El deteriorament físic ha afectat també l'estat d'ànim de Juan Carlos I. Segons fonts properes, el monarca experimenta episodis depressius a causa de la seva limitada mobilitat i a la perspectiva de passar els seus últims anys en una cadira de rodes, una imatge que li resulta difícil d'acceptar. A més, la incertesa sobre si podrà tornar a Espanya o si passarà els seus dies finals a l'estranger són càrregues emocionals addicionals tant per a ell com per a la seva família.

Els seus fills, especialment les infantes Elena i Cristina, han mostrat preocupació per l'estat de salut i l'ànim decaigut del seu pare. Ambdues han viatjat en múltiples ocasions a Abu Dhabi per acompanyar-lo i oferir-li suport en aquests moments difícils