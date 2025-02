Letícia Ortiz la torna a fer grossa i obliga Zarzuela a fer això

El passat 6 de febrer, els Reis d'Espanya, Don Felip i la reina Letícia, van visitar Caravaca de la Cruz en el marc de l'Any Jubilar 2024. Encara que la jornada va transcórrer amb normalitat, un gest de la reina Letícia durant la cerimònia religiosa ha suscitat debats i comentaris en diversos mitjans i xarxes socials.

Quin va ser el motiu de la visita?

Caravaca de la Cruz, ubicada a la Regió de Múrcia, va celebrar el 2024 el seu Any Jubilar, atraient a més de 800.000 visitants i generant un increment del 60% en el turisme respecte al 2017. Amb motiu d'aquest esdeveniment, els Reis van acudir a la localitat per participar en els actes de clausura i mostrar el seu suport a la projecció cultural i turística de la regió.

| Casa Real, Africa Images

Durant la seva estada, van ser rebuts per autoritats locals i regionals, com l'alcalde José Francisco García i el president autonòmic Fernando López Miras. Entre els obsequis rebuts, va destacar el lliurament de la 'Clau de la Ciutat' al Rei Felip VI i un exemplar original del gravat d'impremta 'Proclama de la Constitució de 1837'.

El gest que va desfermar la polèmica

Durant la cerimònia a la Reial Basílica-Santuari de la Vera Cruz, es va produir un moment que no va passar desapercebut per als assistents i mitjans de comunicació. Mentre el Rei Felip VI se senyava a l'inici de l'acte religiós, la reina Letícia va optar per inclinar lleugerament el cap, ometent el gest del senyal de la creu. Aquest detall va ser comentat per la periodista Pilar Eyre, qui va comentar a les seves xarxes socials: "Avui a Caravaca de la Cruz el rei se senyava i la reina inclina el cap. L'esquerra i la dreta".

No és la primera vegada que la reina Letícia mostra aquesta actitud en actes religiosos. Des de la proclamació de Felip VI el 2014, s'ha observat que la Reina, declarada agnòstica, sol abstenir-se de realitzar gestos litúrgics tradicionals, a diferència de la seva etapa com a Princesa d'Astúries, on sí que participava en ells.

| @CasaReal, XCatalunya

Reaccions i declaracions oficials

La Casa Reial no ha emès cap comunicat oficial respecte a aquest incident. No obstant això, el gest ha generat un ampli debat a les xarxes socials i mitjans de comunicació, dividint opinions entre aquells que consideren que la Reina ha de respectar les tradicions religioses en actes oficials i aquells que donen suport al seu dret a expressar les seves conviccions personals.

Per la seva banda, les autoritats locals han destacat la importància de la visita reial per a la projecció internacional de Caravaca de la Cruz. L'alcalde José Francisco García va expressar el seu agraïment pel suport dels Reis i va destacar la històrica relació entre la ciutat i la Família Reial.