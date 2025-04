Elisenda Carod ja ha estat mare: El nom del seu fill triomfa a les xarxes

Elisenda Carod, la coneguda presentadora de TV3 i Catalunya Ràdio, s'ha convertit en mare per segona vegada. No obstant això, el naixement del seu fill el 7 d'abril, no va ser tan tranquil com s'esperava. En les seves xarxes socials i en el seu programa, la periodista va compartir com va viure aquest procés, que va estar marcat per un ensurt molt gran.

Carod, amb 43 anys, va relatar que les coses no van sortir segons el que estava planejat. "Va ser un ensurt de mil dimonis", va assegurar, fent referència a la cesària d'urgència a la qual va haver de sotmetre's després d'un llarg treball de part. Encara que el nadó va néixer sa, el temps d'espera i la incertesa van ser moments de gran tensió per a la família.

Un procés dolorós



El part va ser llarg i dolorós, amb Elisenda patint diverses hores de contraccions. Després de 21 hores de treball de part, la situació va donar un gir inesperat. La cesària va ser inevitable i el que inicialment semblava un dia feliç, es va convertir en un dels moments més anguniosos de la seva vida. "Els 4 minuts més llargs de la meva vida", va comentar sobre el temps que va passar mentre el nadó va ser examinat pels metges.

Afortunadament, tot va sortir bé. No obstant això, l'experiència va deixar empremta en la periodista. En les seves pròpies paraules, "quan estàs en aquell moment, veus el teu món enfonsar-se". El petit, després d'haver estat a la UCI per problemes de bilirubina, finalment va ser donat d'alta amb el seu color normal.

El moment de la maternitat



Malgrat l'ensurt inicial, Elisenda es va mostrar molt feliç en anunciar el naixement del seu fill i va destacar com de valuoses que van ser les persones al seu voltant durant aquest procés. En les seves xarxes, va compartir diverses imatges del nen, que es va mostrar saludable i ple de vida. No obstant això, no va poder evitar compartir la seva incomoditat en els primers dies de maternitat, descrivint la seva situació d'una manera molt humana: "Ara mateix estic en horitzontal, amb un braç apuntant notes, i un microorganisme enganxat a la teta dreta", va bromejar en to relaxat.

El nom escollit: Guillem



Un detall que va causar curiositat va ser l'elecció del nom del nadó. Elisenda i la seva parella, el també televisiu Xavi Fernàndez, van decidir donar-li un nom ben català. En lloc d'optar per noms populars com Mateo o Hugo, van triar "Guillem", un nom amb història en la cultura catalana. Elisenda va explicar que volien un nom que tingués dues síl·labes, que no fos monosíl·lab i que no estigués "robat" per altres amics o familiars. A més, van fer èmfasi en que el nom havia estat una de les decisions més especials de tot l'embaràs.

El futur de la maternitat



Amb tot això, Elisenda Carod s'enfronta a una nova etapa en la seva vida. Encara que la maternitat li ha portat grans desafiaments, també li ha permès reflexionar sobre el seu paper com a mare i sobre com canviarà la seva vida en els pròxims anys. No obstant això, per ara, la seva prioritat és cuidar de Guillem i adaptar-se a aquesta nova fase.

En resum, el naixement de Guillem va ser un esdeveniment ple d'emocions, i Elisenda ha deixat clar que, encara que el camí no va ser fàcil, se sent agraïda pel suport rebut i per tenir el seu fill sa i feliç a casa.