Algunos compañeros de Leonor de Borbón dicen basta tras la última fotografía publicada

La travesía de la princesa Leonor a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, concebida como una etapa clave en su formación militar, ha alcanzado su punto medio. Sin embargo, recientes imágenes difundidas por la Casa Real han generado controversia y malestar entre algunos de sus compañeros de travesía.​

Una polémica tras otra

El pasado lunes 14 de abril, la Casa Real publicó nuevas fotografías de la princesa Leonor participando en diversas actividades a bordo del Juan Sebastián de Elcano, coincidiendo con el ecuador de su travesía.

En las imágenes, se la ve izando velas y realizando tareas en cubierta, mostrando una implicación activa en la formación naval. ​

No obstante, estas imágenes han sido objeto de críticas por parte de algunos compañeros de la princesa. Según informaciones recogidas por El Nacional, varios guardiamarinas han expresado a sus familias que Leonor no participa en las actividades diarias como el resto del grupo, y que su presencia en las imágenes podría no reflejar la realidad de su implicación. ​Además llevaba guantes para realizar su actividad, mientras que sus compañeros no podían usar la prenda.

Versión oficial de la Casa Real

Desde la Casa Real, se ha enfatizado que la princesa Leonor está cumpliendo con su formación militar como una guardiamarina más, participando en las actividades programadas y compartiendo la vida a bordo con sus compañeros. Además, se ha destacado su esfuerzo y dedicación en esta etapa formativa.

Sin embargo, algunos medios han señalado que la princesa ha tenido ciertas flexibilidades en el cumplimiento de la normativa a bordo, lo que ha generado malestar entre sus compañeros.

Según algunas informaciones, Leonor ha contado con ciertas excepciones en el código de conducta del buque, lo que ha sido percibido como un trato de favor. ​

La situación ha llevado a un debate sobre la equidad en la formación militar de la princesa y la percepción pública de su papel en la Armada. Mientras algunos defienden que su formación es esencial para su futuro rol como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, otros cuestionan la veracidad de las imágenes difundidas y la equidad en su tratamiento a bordo.​