Clatellot de la mítica Pepita Bernat a Xavier Grasset: 'No em...'

El programa 'La Selva', de TV3, ha entrevistat Pepita Bernat. Els que no la conegueu, us diré que es tracta d'una dona de 105 anys, però que està en plena forma. Balla tots els diumenges, es cuida i ningú diria que té l'edat que té. Ha estat una de les convidades del programa 'La Selva' i Xavier Grasset ha mostrat la seva sorpresa.

L'entrevista ha tingut moments curiosos i divertits com quan el periodista es referia al seu entrevistat de "vós". Un tracte de respecte fins i tot més formal que tractar de vostè que ha incomodat Pepita Bernat, que li ha demanat que no ho fes. No obstant això, l'entrevistador, en to de broma, no ha canviat d'opinió.

| TV3, XCatalunya

Pepita Bernat acompanyava a Eugenia Güell, que presentava el llibre "qui dia balla, any empeny" en referència a la frase "qui dia passa, any empeny". És un llibre de l'editorial 'Ara Llibres' i està dedicat a Pepita i les seves escapades cada diumenge a la sala de ball 'la Paloma' de Barcelona. El llibre es pot trobar a Abacus, Fnac i per Internet.

Qui dia balla any empeny

"Qui dia balla, any empeny" és una biografia que narra la vida de Pepita Bernat, una dona de 105 anys que continua ballant i gaudint de la seva llibertat. Al llarg de la seva extensa vida, Pepita ha desafiat les normes socials, ha treballat incansablement i ha trobat en el ball una font d'alegria i alliberament. Cada diumenge, il·lumina la pista de ball de La Paloma amb la seva energia i vitalitat, inspirant a aquells que l'observen. La seva història és un testimoni de resiliència i passió per la vida.

La Selva de TV3

"La Selva" és un programa vespertí de TV3, presentat per Xavier Grasset, que combina entreteniment, informació i humor en un ambient de cafeteria tropical. S'emet de dilluns a divendres, oferint entrevistes, tertúlies i seccions variades que aborden temes d'actualitat de manera informal i amena. ​

| 3Cat, XCatalunya

Des de la seva estrena el setembre de 2024, "La Selva" ha afrontat desafiaments en termes d'audiència. Encara que va començar amb xifres prometedores, ha experimentat una disminució en el nombre d'espectadors. Per exemple, el febrer de 2025, el programa va registrar una quota de pantalla del 6,8% amb 70.000 espectadors, xifres inferiors a les de programes competidors en la mateixa franja horària. ​

Les crítiques han assenyalat que el format del programa, que busca combinar informació i entreteniment, ha resultat de vegades incoherent, especialment en abordar temes seriosos en un entorn lúdic. A més, s'ha esmentat que el presentador, Xavier Grasset, sembla no estar completament còmode en aquest nou rol, oscil·lant entre el to de showman i el de periodista. Això fa que l'audiència no s'acabi de consolidar.