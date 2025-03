Zasca de la mítica Pepita Bernat a Xavier Grasset: 'No me...'

El programa 'La Selva', de TV3, ha entrevistado a Pepita Bernat. Los que no la conozcáis, os diré que se trata de una mujer de 105 años, pero que está en plena forma. Baila todos los domingos, se cuida y nadie diría que tiene la edad que tiene. Ha sido una de las invitadas del programa 'La Selva' y Xavier Grasset ha mostrado su sorpresa.

La entrevista ha tenido momentos curiosos y divertidos como cuando el periodista se refería a su entrevistado de "vos". Un trato de respeto incluso más formal que tratar de usted que ha incomodado a Pepita Bernat, que le ha pedido que no lo hiciera. No obstante, el entrevistador, en tono de broma, no ha cambiado de opinión.

| TV3, XCatalunya

Pepita Bernat acompañaba a Eugenia Güell, que presentaba el libro "qui dia balla, any empeny" en referencia a la frase "qui dia passa, any empeny". Es un libro de la editorial 'Ara Llibres' y está dedicado a Pepita y sus escapadas cada domingo a la sala de baile 'la Paloma' de Barcelona. El libro se puede encontrar en Abacus, Fnac y por Internet.

Qui dia balla any empeny

​"Qui dia balla, any empeny" es una biografía que narra la vida de Pepita Bernat, una mujer de 105 años que continúa bailando y disfrutando de su libertad. A lo largo de su extensa vida, Pepita ha desafiado las normas sociales, ha trabajado incansablemente y ha encontrado en el baile una fuente de alegría y liberación. Cada domingo, ilumina la pista de baile de La Paloma con su energía y vitalidad, inspirando a quienes la observan. Su historia es un testimonio de resiliencia y pasión por la vida.

La Selva de TV3

"La Selva" es un programa vespertino de TV3, presentado por Xavier Grasset, que combina entretenimiento, información y humor en un ambiente de cafetería tropical. Se emite de lunes a viernes, ofreciendo entrevistas, tertulias y secciones variadas que abordan temas de actualidad de manera informal y amena. ​

| 3Cat, XCatalunya

Desde su estreno en septiembre de 2024, "La Selva" ha enfrentado desafíos en términos de audiencia. Aunque comenzó con cifras prometedoras, ha experimentado una disminución en el número de espectadores. Por ejemplo, en febrero de 2025, el programa registró una cuota de pantalla del 6,8% con 70.000 espectadores, cifras inferiores a las de programas competidores en la misma franja horaria. ​

Las críticas han señalado que el formato del programa, que busca combinar información y entretenimiento, ha resultado en ocasiones incoherente, especialmente al abordar temas serios en un entorno lúdico. Además, se ha mencionado que el presentador, Xavier Grasset, parece no estar completamente cómodo en este nuevo rol, oscilando entre el tono de showman y el de periodista. Esto hace que la audiencia no se acabe de consolidar.