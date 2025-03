Arnau Paris i la seva experiència extrema a Colòmbia: 'Ara series mort'

Arnau París, reconegut xef i presentador del programa 'Cuines' a TV3, ha compartit recentment una experiència esgarrifosa que va viure a Colòmbia. Durant una entrevista al programa 'Tot es mou', va revelar detalls sobre la seva estada en un campament de reincorporació d'excombatents de les FARC, just després que aquests deixessin les armes.​

Què va passar?

París va relatar que va passar un mes convivint amb exguerrillers de les FARC en un campament de reincorporació. Durant aquest temps, va experimentar moments que va descriure com a "surrealistes". Un dels episodis més impactants va ser quan, en to de broma, un dels excombatents li va posar un ganivet al coll i li va dir: "Ara series mort". Encara que per a ells era una broma habitual, per a Arnau va ser una experiència aterridora.​

| TV3

Malgrat aquests moments tensos, Arnau va destacar que la convivència diària li va transmetre tranquil·litat i que, encara que inicialment tenia recels, no va sentir por durant la seva estada. Aquesta experiència li va permetre conèixer de primera mà la realitat de persones que, fins fa poc, portaven un fusell penjat i havien après a fer la guerra.​

Sorpresa d'Helena Garcia Melero

Durant l'entrevista, Helena García Melero, presentadora de 'Tot es mou', es va mostrar sorpresa i preocupada per les vivències d'Arnau. En escoltar sobre l'episodi del ganivet, va exclamar: "Calla, calla, calla", reflectint el seu astorament davant la situació descrita.​

Arnau París també va compartir que aquesta experiència forma part del seu llibre 'A foc lent', on narra com s'ha cuinat el seu canvi de vida, passant de vendre aixetes a dedicar-se al món de la gastronomia. Al llibre, a més de la seva trajectòria professional, inclou anècdotes i vivències personals, com la seva estada a Colòmbia.​

Arnau París, de Televisió Espanyola a TV3

La seva trajectòria professional va fer un gir significatiu després de la seva victòria a la novena edició de 'MasterChef' el 2021, cosa que li va obrir les portes a diverses oportunitats en el món culinari i mediàtic. ​

| TV3, XCatalunya

Abans de la seva incursió en la gastronomia, Arnau treballava com a cap de vendes a l'empresa familiar, dedicada a la comercialització d'aixetes i vàlvules. Aquesta experiència li va permetre desenvolupar habilitats comercials i de gestió que posteriorment aplicaria en la seva carrera culinària. ​

La seva participació a 'MasterChef' no només li va atorgar el títol de guanyador, sinó que també li va proporcionar un premi de 100.000 euros, la publicació del seu propi llibre de receptes i l'oportunitat de cursar un programa complet al prestigiós Basque Culinary Center. ​

Després del seu èxit al programa, Arnau es va convertir en el rostre del programa 'Cuines' de TV3, on comparteix diàriament receptes ràpides i atractives amb l'audiència catalana. Aquesta plataforma li ha permès connectar amb el públic i consolidar la seva presència en l'àmbit televisiu. ​

A més de la seva faceta televisiva, Arnau ha emprès diversos projectes gastronòmics, com 'Special Foods', una iniciativa enfocada a oferir productes ecològics, aptes per a vegans i sense gluten, reflectint el seu compromís amb una alimentació saludable i sostenible. ​

El 2025, va publicar el seu llibre 'A foc lent', en el qual narra la seva transformació professional i personal, des dels seus inicis en el món empresarial fins a la seva consolidació com a xef i comunicador. En aquesta obra, comparteix anècdotes i receptes que han marcat la seva vida, oferint una visió íntima de la seva evolució.