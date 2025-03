Contundents paraules de Roger Coma, 'Com si fos ahir', per la situació del català

Roger Coma és un rostre àmpliament reconegut en el panorama audiovisual català. Amb una carrera consolidada en cinema, televisió i teatre, l'actor ha sabut guanyar-se l'afecte del públic gràcies al seu carisma i el seu talent interpretatiu. No obstant això, més enllà de la seva faceta artística, Coma és també una veu crítica i compromesa amb la situació lingüística a Catalunya, un tema que, segons les seves pròpies paraules, li continua generant un profund malestar.

| TV3, XCatalunya

El català, un assumpte que li 'amarga el dia'

En una recent entrevista amb Ricard Ustrell a El matí de Catalunya Ràdio, Coma va expressar sense embuts la seva preocupació pel futur del català, una llengua que, segons ell, es troba en un moment crític. “Em continua fent patir, com un dolor físic, la situació del català. Ens ha tocat viure això”, va confessar l'actor, deixant clar que la preservació de la llengua és un tema que li afecta a nivell personal.

| TV3

L'actor, que ha treballat en múltiples produccions en català, va explicar que amb el pas dels anys ha donat encara més importància a la llengua en l'elecció dels seus projectes. “Com més gran em faig, més important és. Ara tinc 48 anys i sento que amb espectacles en català i difonent una mica el context territorial en què he crescut, estic fent un tipus de servei, un retorn”, va afirmar.

Una crítica irònica però contundent

Amb el seu característic to sarcàstic, però sense perdre la serietat en el fons del seu missatge, Roger Coma va ironitzar sobre la situació del català a Catalunya, afirmant que en certs moments sent que fora del país podria parlar més en la seva llengua materna que a la seva pròpia terra. “Ahir vaig pensar que m'agradaria estar a Corea per parlar més català que aquí. Aniria sempre al casal català de Corea i em sentiria més català que aquí. Aquí és bastant conflictiu ser català a Catalunya, allà ho podria ser sense vergonya, sense colonitzadors”, va declarar, deixant entreveure la seva frustració davant l'actual panorama lingüístic.

Un compromís que no s'atura

Malgrat la seva crítica a la situació del català, Coma continua apostant per projectes en el seu idioma. Recentment, ha estrenat el monòleg "No ho hauria de fer" a la sala El Molino, on, amb el seu inconfusible humor irònic, reflexiona sobre la mort i les convencions socials. A més, no descarta dur a terme una sèrie pròpia en televisió, un projecte que, com ell mateix ha assegurat, estaria indiscutiblement en català.

L'actor ha demostrat ser un ferm defensor de la llengua i la cultura catalana. Mentre la discussió sobre la situació del català segueix oberta en la societat, Roger Coma continua aportant el seu granet de sorra des dels escenaris i les pantalles, reivindicant una identitat que considera essencial preservar.