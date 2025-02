'Com si fos ahir' del 17 de febrer: Problema greu a la Barnateca

Fans de Com si fos ahir, prepareu-vos: el capítol d’aquest dilluns 17 de febrer ve carregat de sorpreses, tensions i moments emotius. Després del cap de setmana, la sèrie ens té preparades tres trames principals que prometen no deixar ningú indiferent.

Crisi econòmica a la Barnateca... i només acaben de començar

La Barnateca afronta una petita crisi de números vermells. La Gemma s’adona que la reforma del local ha costat més del previst i, espantada en veure com han pujat les factures, demana a la Cristina que posi fre i controli molt de prop les despeses. Sembla que tocarà estrènyer-se el cinturó perquè el negoci no se’n ressenti més! La tensió financera es palpa a l’ambient, però coneixent la Gemma, segur que no es quedarà de braços plegats fins equilibrar els comptes.

Mentrestant, la Itziar —que s’ha anat guanyant el seu lloc a l’equip d’ençà que va aparèixer— descobreix un error en el seu contracte de feina. El sou és inferior al pactat. És una jugada de la Gemma per reduir despeses? La Itziar té caràcter, tant o més que la Gemma i la Cristina. Hi haurà topada?

Tensions entre en Litus i l’Ismael

Les coses es compliquen en l’àmbit personal per a en Litus. La química entre ell i l’Àngela feia temps que s’estava coent (després d’aquell petó que tots recordem, les espurnes volaven), i finalment van decidir portar-ho un pas més enllà amb una escapada discreta a Sitges. Però el que havia de ser un secret comença a sortir a la llum: la Marta li revela a en Litus que l’Ismael els va veure junts a Sitges amb l’Àngela.

Per si això fos poc, arriben notícies preocupants des de l’escola. La tutora de l’Ismael ha alertat que el noi ha de posar-se les piles: sembla que en Ismael ha abaixat el rendiment acadèmic i caldrà fer-hi alguna cosa. L’Ismael ara només està preocupat a fer diners però el que desconeix és que perdrà els pocs que en té si segueix per aquest camí.

L’emotiu comiat d’en Lluís i la seva furgoneta California

En Lluís es veu obligat, per motius de salut, a vendre la seva estimada furgoneta California. Ara, deixar anar el volant de la California simbolitza també tancar una etapa important de la seva vida.

Per sort, en Lluís no estarà sol en aquest tràngol. L’Andreu i l’Eva s’ofereixen a acompanyar-lo en una última escapada amb la furgoneta per acomiadar-la com cal. Serà un viatge curt. El Lluís fins i tot parla d’una setmana però l’Eva i l’Andreu li treuen ràpidament del cap. Només serà un dia. Anar i tornar. Més tard sabrem que l’Andreu ha de cuidar el Nico i no hi podrà anar.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahír’ del dilluns 17 de febrer de 2025?

Segons la programació oficial de TV3, que es pot consultar a la seva web, el primer episodi de la propera setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Durarà quaranta minuts i es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.