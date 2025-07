Avís urgent del Meteocat: Millora la situació, les zones que continuen en alerta 5/6

La jornada a Catalunya està marcada per l'evolució constant de l'episodi de pluges intenses que ha mantingut en suspens tota la població i ha posat a prova la capacitat de resposta dels serveis d'emergència, administracions i ciutadania. Després de diverses hores sota el nivell màxim de risc, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat l'avís, rebaixant parcialment l'alerta i generant un respir, malgrat que encara hi ha comarques on la precaució continua sent màxima.

El descens del nivell de risc i el seu impacte territorial

L'actualització més recent de Meteocat, emesa poc abans de les 16:00 hores, mostra un canvi significatiu en el mapa d'alertes. Per primera vegada en tota la jornada, el grau de perill màxim baixa de 6 a 5 sobre 6 en bona part del territori.

Aquesta dada evidencia una clara millora en la situació meteorològica, especialment a l'oest i sud de Catalunya, on l'estabilitat comença a imposar-se i les precipitacions disminueixen tant en freqüència com en intensitat.

Tanmateix, el focus de l'alerta es desplaça cap al nord-est i part del litoral central, on persisteix el risc molt alt per pluges localment torrencials. El color vermell continua dominant a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès i la Garrotxa, mentre que a la zona oriental del Barcelonès i el Baix Montseny es manté la vigilància davant la possibilitat de ruixats molt intensos en períodes curts de temps.

Explicació de la millora i què esperar en les pròximes hores

L'episodi de pluges ha perdut part de la seva virulència respecte a les primeres hores del dia, gràcies a l'avanç de la massa d'aire inestable i a la reorganització dels nuclis tempestuosos. Segons l'avís actualitzat, les precipitacions més preocupants podran superar els 40 mm en 30 minuts en punts molt concrets del nord-est, mentre que a la resta del territori els registres tendeixen a normalitzar-se.

En la pràctica, això suposa menys risc d'inundacions sobtades a la majoria de comarques, encara que continua sent fonamental extremar la precaució en aquelles àrees on l'alerta vermella es manté activa. Els serveis meteorològics adverteixen que els ruixats poden anar acompanyats de tempesta elèctrica, ratxes fortes de vent i, puntualment, calamarsa petita o moderada.

Zones que continuen sota vigilància i recomanacions

Les imatges del nou mapa difós per Meteocat permeten visualitzar clarament la millora generalitzada a l'oest i sud de Catalunya, amb grans extensions en verd (sense risc) i groc (risc baix o moderat).

Tanmateix, la franja nord-est continua en situació crítica, per la qual cosa la ciutadania ha de continuar seguint les indicacions de Protecció Civil: evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius o zones inundables, i mantenir-se informats a través de canals oficials.

Especial atenció mereixen els municipis de la costa del Maresme, el nord del Vallès i la comarca de la Selva, on la possibilitat de precipitacions extremes persisteix fins ben entrada la matinada.

El risc més elevat (5 sobre 6) serà a l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany. En aquests punts, la combinació d'orografia, saturació de sòls i persistència de la inestabilitat afavoreix la formació de tempestes intenses i, en conseqüència, l'aparició de problemes associats a desbordaments.