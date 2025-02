Cita surrealista a First Dates: Ell no s'assabenta de res

Els sopars a First Dates solen deixar-nos moments d'allò més curiosos, però l'última cita protagonitzada per Daniel i Raquel (o Rallada, com prefereix que la cridin) ha estat una autèntica muntanya russa de malentesos. Entre la fe, el "friki friki" i una pregunta que va deixar el solter completament descol·locat, la vetllada es va convertir en una de les més comentades de la nit.

| Cuatro, XCatalunya

Una cita amb música i fe

Daniel, madrileny de 29 anys, va arribar al restaurant de Cuatro amb la seva guitarra a la mà, convençut que la música és la seva millor aliada en l'amor. "És el meu canalitzador", explicava amb seguretat al presentador Carlos Sobera, qui no va dubtar a fer broma amb que segur lligava molt gràcies al seu talent.

Per la seva banda, Raquel, de 24 anys, arribava amb una barreja d'emoció i determinació. Per a ella, la fe és fonamental en la seva vida, però també ho és la seva altra gran passió: el friki friki. Encara que no era la seva primera vegada al programa, sí que semblava tenir clar el que buscava en un company sentimental.

El moment que va descol·locar en Daniel

La conversa fluïa amb normalitat fins que va arribar el tema de les relacions passades. En un intent per conèixer millor la seva cita, Raquel va llançar una pregunta que va deixar en Daniel completament fora de joc:

—Ets actiu o passiu?

L'expressió de desconcert del jove va ser immediata.

—Que si vaig a córrer, per exemple?

Raquel, entre rialles, va intentar aclarir-li el significat de la seva pregunta, explicant-li que es referia al seu rol en una relació. Daniel, després d'uns segons de reflexió, va respondre amb total sinceritat:

| Cuatro, SeventyFour, XCatalunya

—Jo em considero una persona activa. Per exemple, si estic enamorat o en parella, el mínim és fer-ho tres vegades al dia.

La confessió de Raquel no va deixar indiferent a ningú, i el moment es va convertir en un dels més comentats a les xarxes socials, on els espectadors no van trigar a reaccionar amb memes i comentaris sobre la inesperada conversa.

Un final amb música, però sense espurna

Però si alguna cosa va acabar de sorprendre a Raquel va ser una altra revelació de la seva cita:

—Amb quantes persones has estat íntimament? —va preguntar amb curiositat.

—Cap —va contestar en Daniel amb naturalitat.

Raquel no va poder dissimular la seva sorpresa:

—No has tingut relacions?

—No.

La química entre ambdós semblava desvanir-se en aquell instant, encara que el programa els va oferir un últim intent de connexió al reservat de l'amor, on Daniel va treure la seva guitarra per demostrar el seu talent musical. No obstant això, l'ambient ja no era el mateix i tot indicava que l'esperada espurna no havia sorgit entre ells. Les reaccions no es van fer esperar i xarxes socials li van recomanar que utilitzés Google.