Espectacle a First Dates amb dos personatges egocèntrics: 'Te meto la...'

La nit prometia emocions a First Dates, però ningú esperava un enfrontament tan visceral com el que van protagonitzar l'Abigail i el Manuel. Semblava que la seva primera impressió funcionava bé: ella el va veure “atractiu”, ell es va fixar en els seus ulls i va comparar amb els seus. No obstant això, la seva principal coincidència va ser ser excessivament segurs de si mateixos i llançar-se dards verbals davant el menor frec.

Al poc temps de seure a la taula, tots dos van començar a tirar d'ironies i a qüestionar l'actitud de l'altre. El Manuel, amb un notable orgull, va proclamar el seu èxit amb les dones: “Sé que tinc molt potencial i em falta esprémer-lo. He lligat sempre perquè sóc un noi atractiu”. Per a ell, les dones es fixen primer en el físic. L'Abigail, incrèdula, observava amb un gest que ho deia tot, però la seva resposta no va trigar a arribar.

| YouTube

“Hi ha moltes que diuen que no, però després se'n al lavabo... Amb qui se'n van, amb el progre de cabell lila?”, va seguir deixant anar en Manuel, despertant en l'Abigail una fúria que va deixar clar que no anava a tolerar comentaris tan superficials. Ella va expressar que no combregava amb aquesta visió de l'atracció, titllant de “maleïdament superficial” l'opinió de la seva cita. No obstant això, la vetllada no va acabar aquí.

Insults i faltes de respecte

Va ser llavors quan en Manuel va creuar una línia més personal: “Sóc sincer i tu ets mentidera i hipòcrita”. Aquest instant va encendre l'Abigail. De seguida, ella es va sentir ofesa i va replicar amb un to cada vegada més encès: “Si vas a dir alguna cosa de mi, ho dius amb propietat, si no et calles. Tinc els collons suficients per dir la veritat”. El xocant és que, segons l'emissora, part de la conversa va ser tan forta que no es va emetre íntegrament.

Un dels moments censurats —però avançats en els avenços— va ser l'amenaça literal de l'Abigail: “Com tornis a cometre això, et fico la copa pel cul”. Aquesta frase es va convertir en el clímax de la tensió entre tots dos, una sortida de to que no van poder mantenir en pantalla completa. Havia arribat a un nivell d'agressivitat impensable en un programa que, en teoria, busca l'amor i la connexió amable de dos desconeguts.

| Cuatro, XCatalunya

Escena final, no hi va haver fletxa

La gota que va fer vessar el got de la cita va arribar amb l'obvia resolució: cap dels dos volia seguir en contacte. La producció no va poder fer miracles i Carlos Sobera —presentador de l'espai— es va trobar amb dos participants enfrontats que, d'un fletxa positiu inicial, van passar a un “no vull ni acostar-m'hi”. L'Abigail va preferir tancar-ho amb poques paraules; en Manuel, fidel al seu estil, va seguir emfatitzant la seva teoria que ella “era hipòcrita”.

L'escena final va mostrar a cadascun sortint pel seu compte del restaurant, sense paraules de cortesia. El públic, habituat a les extravagàncies i moments incòmodes a First Dates, va contemplar potser un dels majors “xocs d'egos” que s'han vist al seu plató. Amb això, queda clar que no només l'afinitat física o la seguretat en un mateix decideix l'èxit d'una cita: la humilitat i el respecte continuen sent insubstituïbles perquè sorgeixi una veritable espurna. En aquest cas, l'única espurna va ser la del desacord i el creuament de retrets.