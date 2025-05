Xuleria de Pelayo Díaz: 'El meu caixet...'

per Mireia Puig

Pelayo Díaz ha arribat a 'Supervivientes 2025' amb la determinació de no passar desapercebut. Des de la seva entrada als Cayos Cochinos, l'estilista ha deixat clar que la seva participació no seria una més, sinó una declaració d'intencions. La seva actitud, marcada per una barreja de seguretat i provocació, ha generat tant admiració com crítiques entre els seus companys i l'audiència.

Les declaracions més polèmiques de Pelayo Díaz

Abans d'embarcar-se en aquesta aventura, Pelayo ja havia advertit en una entrevista exclusiva que la seva presència en el programa no seria gratuïta: "Quan em van proposar ser concursant, els vaig dir que el meu caixet havia pujat". Aquesta afirmació no només reflectia la seva percepció de si mateix com a figura mediàtica, sinó també la seva intenció de marcar la diferència en el reality.

Un cop a l'illa, el seu estil de vida i preferències no van passar desapercebuts. Des de la seva arribada, Pelayo va mostrar la seva predilecció pel luxe, portant amb ell peces de marques reconegudes com Dolce & Gabbana i Dior.

| Instagram Pelayo Díaz

El seu comentari sobre la possibilitat de portar un bolso Birkin d'Hermès per fer monòlegs, a l'estil de 'Nàufrag', va evidenciar la seva intenció de mantenir la seva essència fins i tot en les condicions més adverses.

No obstant això, la seva convivència amb els altres concursants no ha estat senzilla. Un dels punts de fricció més destacats ha estat amb Terelu Campos. Pelayo va expressar el seu malestar pels roncs i moviments nocturns de la col·laboradora, arribant a apodar-la "Karate Kid" per les puntades que, segons ell, rebia durant la nit. Aquestes queixes van generar tensions en el grup, encara que Terelu va acceptar les crítiques amb esportivitat, reconeixent els seus problemes respiratoris.

Les xarxes cremen

L'actitud de Pelayo ha generat opinions dividides entre l'audiència i els col·laboradors de programes de televisió. Mentre alguns el veuen com un concursant autèntic i sense filtres, altres el consideren prepotent i provocador. Joaquín Prat, per exemple, va comentar sobre el seu comportament: "És com si hagués tingut un apagat de cap”.

Malgrat les crítiques, Pelayo ha demostrat ser un competidor fort en les proves, guanyant-se el collar de líder i prenent decisions estratègiques que han sorprès els seus companys. La seva nominació directa a Montoya, malgrat la seva proximitat, va ser vista per molts com una traïció inesperada.

A les xarxes socials, la seva figura no passa desapercebuda. Comentaris com "Algú m'explica el tros de programa que s'està marcant Pelayo?" reflecteixen l'atenció que ha captat la seva participació.