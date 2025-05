Chulería de Pelayo Díaz: 'Mi caché...'

Pelayo Díaz ha llegado a 'Supervivientes 2025' con la determinación de no pasar desapercibido. Desde su entrada en los Cayos Cochinos, el estilista ha dejado claro que su participación no sería una más, sino una declaración de intenciones. Su actitud, marcada por una mezcla de seguridad y provocación, ha generado tanto admiración como críticas entre sus compañeros y la audiencia.

Las declaraciones más polémicas de Pelayo Díaz

Antes de embarcarse en esta aventura, Pelayo ya había advertido en una entrevista exclusiva que su presencia en el programa no sería gratuita: "Cuando me propusieron ser concursante, les dije que mi caché había subido". Esta afirmación no solo reflejaba su percepción de sí mismo como figura mediática, sino también su intención de marcar la diferencia en el reality.

Una vez en la isla, su estilo de vida y preferencias no pasaron desapercibidos. Desde su llegada, Pelayo mostró su predilección por el lujo, llevando consigo prendas de marcas reconocidas como Dolce & Gabbana y Dior.

| Instagram Pelayo Díaz

Su comentario sobre la posibilidad de llevar un bolso Birkin de Hermès para hacer monólogos, al estilo de 'Náufrago', evidenció su intención de mantener su esencia incluso en las condiciones más adversas.

Sin embargo, su convivencia con los demás concursantes no ha sido sencilla. Uno de los puntos de fricción más destacados ha sido con Terelu Campos. Pelayo expresó su molestia por los ronquidos y movimientos nocturnos de la colaboradora, llegando a apodarla "Karate Kid" por las patadas que, según él, recibía durante la noche. Estas quejas generaron tensiones en el grupo, aunque Terelu aceptó las críticas con deportividad, reconociendo sus problemas respiratorios.

Las redes arden

La actitud de Pelayo ha generado opiniones divididas entre la audiencia y los colaboradores de programas de televisión. Mientras algunos lo ven como un concursante auténtico y sin filtros, otros lo consideran prepotente y provocador. Joaquín Prat, por ejemplo, comentó sobre su comportamiento: "Es como si hubiese tenido un apagón de cabeza”.

A pesar de las críticas, Pelayo ha demostrado ser un competidor fuerte en las pruebas, ganándose el collar de líder y tomando decisiones estratégicas que han sorprendido a sus compañeros. Su nominación directa a Montoya, a pesar de su cercanía, fue vista por muchos como una traición inesperada.

En las redes sociales, su figura no pasa desapercibida. Comentarios como "¿Alguien me explica el pedazo de programa que se está marcando Pelayo?" reflejan la atención que ha captado su participación.