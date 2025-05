El que no sabies sobre la relació de Santi Millán amb els seus dos fills

per Sergi Guillén

Santi Millán, conegut pel seu carisma a la televisió catalana, ha mantingut la seva vida familiar allunyada del focus mediàtic. No obstant això, recentment, la seva esposa, Rosa Olucha, va compartir a les seves xarxes imatges dels seus fills, Marc i Ruth, de 19 i 16 anys respectivament. Mostrant un costat molt més íntim de la seva vida personal.

L'educació que Santi i Rosa han donat als seus fills

Marc i Ruth, els fills de Santi Millán i Rosa Olucha, han crescut en un entorn on la privacitat ha estat una prioritat. Tot i això, Rosa va decidir compartir moments especials dels seus fills a les xarxes socials, destacant la semblança de Marc amb el seu pare i la bellesa de Ruth. Aquestes publicacions han permès al públic conèixer una mica més sobre la família del presentador.

Santi Millán ha parlat sobre l'adolescència dels seus fills, reconeixent els desafiaments que comporta aquesta etapa. En una entrevista recent, va mencionar: "Marc i Ruth tenen 19 i 16 anys, adolescència a tope, aquesta etapa té certes complicacions diferents. Quan tens fills és de per vida, és un projecte que no és una etapa. Fins i tot quan se'n vagin de casa, o quan me'n vagi jo que ho veig més fàcil, sempre hi ha un punt de patiment".

| YouTube: La fórmula del éxito, Canva de Trendify

Una família molt unida en el públic i el privat

Rosa Olucha, per la seva banda, ha expressat el seu orgull pels seus fills en diverses ocasions. En una publicació dedicada al seu fill Marc pel seu aniversari número 18, va escriure. "

Per fi em relaxo celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu, avui que et fas gran. I mentre fora de l'ull les espelmes s'apaguen, jo demano un desig per tu... Que siguis feliç, fill meu".

La família també ha afrontat moments difícils, com la filtració d'un vídeo íntim de Santi el 2022. Malgrat la situació, la família es va mantenir unida i va protegir els seus fills de l'exposició mediàtica. Santi va comentar sobre la importància de la comunicació amb els seus fills i com ha intentat gestionar la situació amb maduresa i respecte.

La relació entre Santi i Rosa ha estat sòlida al llarg dels anys. Es van conèixer fa més de dues dècades i es van casar el 2009. Tots dos han treballat en el món de la televisió i han format una família basada en el respecte i la comprensió mútua.

Amb el pas del temps, els fills de Santi Millán i Rosa Olucha han crescut i s'han convertit en uns joves admirats per la seva bellesa i maduresa. A mesura que continuen el seu camí cap a l'edat adulta. Queda per veure si seguiran els passos dels seus pares en el món de l'espectacle o triaran un camí totalment diferent.