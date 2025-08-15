Chiqui Martí trenca el seu silenci i explica una cosa que no sabies sobre Shakira

Durant anys, Chiqui Martí va evitar parlar d'un episodi que la perseguia a cada plató. Aquesta setmana, la ballarina va decidir explicar-ho finalment davant les càmeres, amb una franquesa que va sorprendre fins i tot qui la coneix bé. No va ser una anècdota menor ni una simple confidència amable. Va ser el relat de com una trobada professional amb Shakira va derivar en una experiència incòmoda que encara deixa empremta en la seva memòria.
La confessió que va canviar anys d'evasives
Dimarts 12 d'agost, a la versió estiuenca de ‘Y ahora Sonsoles’, Chiqui va recordar el dia que Shakira va acudir a la seva acadèmia de Barcelona per preparar el videoclip de ‘Rabiosa’. Va relatar que va treballar amb ella la primera jornada, però el segon dia la va deixar en mans d'una assistent. Segons explica, la dinàmica s'havia tornat irrespirable. “Jorge Javier s'enfadarà”, va reconèixer amb mitja rialla, admetent que ell va intentar treure-li la història “mil vegades” sense èxit.
La ballarina va detallar que l'artista insistia a repetir moviments i que l'ambient es va tensar amb rapidesa. Va afegir una escena molt gràfica, en assegurar que la colombiana “no volia treure's les mitges”. Va acabar “trencant els graons de l'escala”, una imatge que va encendre el debat al plató i fora d'ell.
D'un accident a dirigir la seva escola de pole
Per entendre la dimensió del relat cal recordar la trajectòria de Chiqui Martí, una figura televisiva de finals dels noranta i principis dels dos mil. El 2004 va patir un accident gravíssim durant una actuació a la discoteca Radical de Torrijos. Amb tot, se'n va sortir amb una rehabilitació dura i exemplar.
Després de recuperar-se, la barcelonina va obrir el seu Strip-Art Studio i s va consolidar com a formadora de pole dance. Va convertir la seva escola en referència per a dones que busquen tècnica, força i autoestima. La seva activitat professional continua molt viva, com mostra en el seu propi perfil, on es presenta com a directora de l'estudi i anuncia classes regulars i tallers.
El marc de ‘Rabiosa’
La revelació va encendre les tertúlies perquè trencava una resistència pública d'anys, i a més canviava de cadena l’“exclusiva” que Telecinco no va aconseguir assegurar. Diversos espais especialitzats van subratllar el gest de Chiqui i l'habilitat d'Antena 3 per col·locar el titular del dia en ple agost televisiu.
Des de l'entorn de Shakira no hi ha hagut reacció a aquesta hora, encara que la cronologia del videoclip sí que és coneguda. ‘Rabiosa’ es va rodar a Barcelona a finals d'abril de 2011 i, per a aquelles escenes de barra, la cantant es va preparar amb classes específiques de pole. Aquest detall ja havia estat recollit en materials divulgatius i cobertures de l'època.
Un debat sobre caràcter, mètode i fama
El testimoni de Chiqui Martí no qüestiona la carrera global de Shakira, però sí que interpel·la sobre els límits entre perfeccionisme i tracte professional. La catalana va defensar el seu criteri pedagògic i va admetre que, quan la química no apareix, la millor decisió és apartar-se a temps per evitar mals majors.
Amb el seu relat, la ballarina també reivindica la veu de qui ensenya a les estrelles. Perquè hi ha mètodes que funcionen en un videoclip, i d'altres que trenquen l'escala, literalment o en sentit figurat.