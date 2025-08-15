Ona Carbonell emociona amb el seu tercer fill: 'Dies de...'

Entre pins i llum d'estiu, Ona Carbonell va aturar el temps amb una imatge que parla sense cridar. La instantània respira calma i anticipa un capítol domèstic on la prioritat torna a ser el ritme del nadó.
La foto de lactància que consolida la seva nova vida
L'exnedadora va compartir a Instagram una escena quotidiana i poderosa, amb un missatge breu i directe. “Dies de molt d'amor, calma i lactància a tope”, va escriure, reivindicant una maternitat compatible amb el descans i el vincle. No és una posició improvisada, sinó la continuïtat d'una conversa que manté des de fa anys sobre lactància i conciliació. De vegades ja havia dedicat publicacions a la Setmana Mundial de la Lactància, subratllant reptes i aprenentatges sense endolcir l'experiència.
El nom amb tradició lluminosa
El petit va arribar a mitjans de juliol a l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona, Catalunya, envoltat per un equip estimat. La parella va anunciar que es diu Luc, elecció que prolonga el seu patró familiar de noms curts i significatius. Kai i Teo, els germans grans, completen un trio que confirma la parella com a família nombrosa molt seguida. El nom escollit remet a la llum i encaixa amb l'estètica sòbria i simbòlica que ella ha cultivat des de fa anys.
Carbonell és doble medallista olímpica i una figura històrica de la natació artística espanyola després de Londres 2012. La seva autoritat esportiva amplifica ara els seus missatges com a referent de mares esportistes i cuidadores visibles. Per això l'escena de lactància després del part funciona també com a declaració coherent i gens oportunista.
La bandera de la conciliació que Ona no deixa anar
A Tòquio 2020 va denunciar que les regles impedirien viatjar amb el seu fill lactant, obrint un debat mundial incòmode. Aquella experiència la va portar a explicar el seu periple en un documental on va desgranar la logística física i emocional. Va explicar fins i tot que va arribar a guardar desenes de pots per assegurar l'alimentació del seu primogènit mentre competia. Des de la seva retirada impulsa espais de treball per a la maternitat en l'esport, reforçant l'agenda que porta el seu segell.
Al seu costat camina Pablo Ibáñez, exgimnasta i company discret, amb qui comparteix projectes i tres fills petits. L'esportista va anunciar la seva retirada per prioritzar la família i treballar per la conciliació des de diferents plataformes. En paral·lel, impulsa iniciatives vinculades a sostenibilitat i educació, coherents amb el respecte pel mar que la va formar.
Entre la tendresa del moment, Carbonell manté una comunicació sobre cures reals i postpart sense filtres daurats. Tot indica que mantindrà aquest to pausat, amb aparicions puntuals i un focus clar en la família. La seva comunitat espera noves imatges i potser alguna reflexió més extensa sobre aquesta tercera maternitat que acaba d'estrenar. El nou capítol d'Ona Carbonell barreja tendresa i coherència, aconseguint un impacte emocional poc freqüent.