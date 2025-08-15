Chiqui Martí rompe su silencio y cuenta algo que no sabías sobre Shakira

Durante años, Chiqui Martí evitó hablar de un episodio que la perseguía en cada plató. Esta semana, la bailarina decidió contarlo por fin ante las cámaras, con una franqueza que sorprendió incluso a quienes la conocen bien. No fue una anécdota menor ni una simple confidencia amable. Fue el relato de cómo un encuentro profesional con Shakira derivó en una experiencia incómoda que todavía deja poso en su memoria.

La confesión que cambió años de evasivas

El martes 12 de agosto, en la versión estival de ‘Y ahora Sonsoles’, Chiqui recordó el día que Shakira acudió a su academia de Barcelona para preparar el videoclip de ‘Rabiosa’. Relató que trabajó con ella la primera jornada, pero al segundo día la dejó en manos de una asistente. Según explica, la dinámica se había vuelto irrespirable. “Jorge Javier se va a enfadar”, reconoció con media sonrisa, admitiendo que él intentó sonsacarle la historia “mil veces” sin éxito.

La bailarina detalló que la artista insistía en repetir movimientos y que el ambiente se tensó con rapidez. Añadió una escena muy gráfica, al asegurar que la colombiana “no quería quitarse las medias”. Terminó “rompiendo los escalones de la escalera”, una imagen que encendió el debate en el plató y fuera de él.

De un accidente a dirigir su escuela de pole

Para entender la dimensión del relato hay que recordar la trayectoria de Chiqui Martí, una figura televisiva de finales de los noventa y principios de los dos mil. En 2004 sufrió un gravísimo accidente durante una actuación en la discoteca Radical de Torrijos, del que salió adelante con una rehabilitación dura y ejemplar.

Tras recuperarse, la barcelonesa abrió su Strip-Art Studio. Se consolidó como formadora de pole dance, y convirtió su escuela en referencia para muchas mujeres que buscan técnica, fuerza y autoestima. Su actividad profesional continúa muy viva, como muestra en su propio perfil, donde se presenta como directora del estudio y anuncia clases regulares y talleres.

El marco de ‘Rabiosa’

La revelación encendió las tertulias porque rompía una resistencia pública de años, y además cambiaba de cadena la “exclusiva” que Telecinco no logró amarrar. Varios espacios especializados subrayaron el gesto de Chiqui y la habilidad de Antena 3 para colocar el titular del día en pleno agosto televisivo.

Desde el entorno de Shakira no ha habido reacción a esta hora, aunque la cronología del videoclip sí es conocida. ‘Rabiosa’ se rodó en Barcelona a finales de abril de 2011 y, para esas escenas de barra, la cantante se preparó con clases específicas de pole, un detalle ya recogido en materiales divulgativos y coberturas de la época.

Un debate sobre carácter, método y fama

El testimonio de Chiqui Martí no cuestiona la carrera global de Shakira, pero sí interpela sobre los límites entre perfeccionismo y trato profesional. La catalana defendió su criterio pedagógico y admitió que, cuando la química no aparece, la mejor decisión es apartarse a tiempo para evitar males mayores.

Con su relato, la bailarina también reivindica la voz de quienes enseñan a las estrellas y rara vez cuentan cómo se vive detrás de cámara. Porque hay métodos que funcionan en un videoclip, y otros que rompen la escalera, literalmente o en sentido figurado.