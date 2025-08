El barri de Lanzarote on la dona de Pedro Sánchez té un palau del segle XX

La família del president ha tornat a estar al centre del debat públic per les seves vacances d'estiu. Aquesta vegada, l'atenció no s'ha centrat en un destí inusual, sinó en una residència oficial que ha generat comentaris. El lloc en qüestió està vinculat a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i ha estat utilitzat en diverses ocasions pel matrimoni presidencial.

Es tracta del Palau de La Mareta, una residència situada a Costa Teguise, a l'illa de Lanzarote. Tot i que pertany a Patrimoni Nacional, el seu ús ha estat reservat per a altes personalitats i figures de l'Estat. Des de fa anys, Pedro Sánchez i la seva dona s'hi han allotjat de manera recurrent.

| Europa Press

Aquest complex va ser construït per ordre del rei Hussein de Jordània a finals del segle XX. Mai no el va arribar a utilitzar personalment, però el seu fill sí que el va ocupar després de casar-se. El 1989, el monarca el va cedir al rei Joan Carles I, qui posteriorment el va donar a l'Estat espanyol.

El palau que va cedir el rei emèrit, ara refugi de Pedro Sánchez i la seva dona

Des de llavors, el palau ha estat destinat a l'ús institucional i protocol·lari. El 2015, se'n va assignar la gestió al Ministeri de Turisme per promoure els interessos del país. Tot i que està a disposició de visites oficials, també ha estat utilitzat per la família Sánchez-Gómez com a refugi vacacional.

Les estades del president a La Mareta mai no han estat acompanyades de declaracions públiques. Tampoc hi ha hagut mostres d'agraïment cap al rei emèrit, tot i que la propietat va ser cedida per ell sense contraprestacions. Aquesta absència de reconeixement ha estat especialment cridanera en un context polític marcat per la crítica cap a la monarquia.

Així és La Mareta, l'exclusiu complex que acull Pedro Sánchez i Begoña Gómez

La Mareta és una residència d'alt valor simbòlic i estètic. Va ser dissenyada per l'artista César Manrique, qui va integrar elements típics de l'arquitectura canària. Destaquen les parets blanques, els sostres plans i els balcons de fusta, que es combinen amb jardins, piscines i accés directe al mar.

| Fundación Fernando Higueras

La propietat ocupa una superfície total de més de trenta mil metres quadrats. Té deu bungalows, zones enjardinades, un heliport i un estany. El seu manteniment ronda els deu mil euros mensuals, segons va publicar el diari ABC.

Un escenari de visites oficials i un refugi privat per a la família Sánchez

Per aquest enclavament han passat personalitats de diferents països en visites oficials. Tot i la seva funció pública, també ha estat utilitzat com a destí privat per la família del president. Aquesta dualitat entre espai institucional i ús personal ha reobert el debat sobre la transparència en l'ús de béns de l'Estat.

L'ús continuat d'aquesta residència oficial per part de Begoña Gómez no ha passat desapercebut. La seva exclusivitat i les condicions privilegiades en què es gaudeix han generat crítiques i comentaris. Aquest accés ha tornat a posar el focus sobre un espai que combina luxe, història i silenci institucional.