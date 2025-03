Xavier Graset rep a Twitter per la seva última entrevista

per Pol Nadal

El programa de TV3 'La Selva', que s'emet a les tardes a la Televisió de Catalunya i que el presenta Xavier Grasset, continua creant dubtes als espectadors. Desconeixem si la direcció de la cadena ha pres una decisió sobre la seva continuïtat però, vistes les seves dades d'audiència, no seria gens estrany que s'optés per la seva cancel·lació.

El problema és que ningú intenta posar-hi remei. En les publicacions diàries de Rocco Steinhausser, en les quals el comunicador analitza les audiències del dia anterior, queda clar que 'La Selva' està a la corda fluixa. El programa està en terra de ningú, entre repassar l'actualitat des d'un punt de vista seriós i amb rigor, o apostar per l'entreteniment.

TV3 va considerar que Xavier Grasset era la persona ideal per aconseguir aquest punt híbrid. En el passat, havia treballat juntament amb Andreu Buenafuente, amb El Terrat. Més recentment, havia presentat el programa 324, un programa d'entrevistes i de tertúlia política. El problema és que està en terra de ningú i l'elecció d'invitats no ajuda.

Convidats espanyols i representants de la cultura espanyola i de la Marca Espanya

L'últim convidat ha causat malestar entre l'audiència de 'La Selva'. Grasset ha decidit comptar amb la presència de Mario Vaquerizo, que ha presentat el seu últim single amb Nancys Rubias, “Reset”. Vaquerizo, amb el seu estil habitual, ha explicat anècdotes de la seva vida, davant les rialles del presentador.

Mario Vaquerizo, una carrera vinculada a la música i a la televisió

Mario Vaquerizo va iniciar la seva trajectòria professional vinculat al món del periodisme i la música. Va estudiar Periodisme a la Universitat Complutense de Madrid i aviat va començar a escriure articles i a realitzar entrevistes per a diverses publicacions especialitzades en música i cultura pop.

La seva faceta més coneguda és la musical. És vocalista de Nancys Rubias, un grup de glam pop fundat el 2004 amb un estil desenfadat i provocador. Les seves cançons, entre les quals destaquen "Me encanta (I Love It)", adaptació de l'èxit d'Icona Pop, i "Peluquitas", reflecteixen la seva actitud divertida i desenfadada davant la vida. La banda ha llançat diversos àlbums d'èxit i realitza regularment concerts a tot Espanya.

A més, Vaquerizo també és reconegut com a representant i mànager de diversos artistes, entre ells Fangoria, el grup liderat per la seva esposa Alaska. La seva feina en aquesta àrea li ha atorgat prestigi i reconeixement en l'àmbit musical.

D'altra banda, Mario ha desenvolupat una prolífica carrera televisiva. Ha participat com a col·laborador en nombrosos programes de televisió de gran audiència, com "El Hormiguero", "Tu cara me suena", "Zapeando" i "MasterChef Celebrity". La seva simpatia i peculiar forma d'expressar-se l'han convertit en un dels col·laboradors més estimats pel públic.