Catalunya emocionada: El regal que ha rebut Pilarín Bayés

Des de sempre, Pilarín Bayés ha estat una de les artistes més estimades a Catalunya. La il·lustradora de Vic, que amb els seus dibuixos plens de tendresa i enginy fuig del rigor acadèmic, ha conquerit els més petits i també els grans. La seva figura, tant entranyable com versàtil, torna a estar al centre d'atenció, gràcies a un regal que ha emocionat sense estridències, però amb aquella autenticitat que la caracteritza.

Petits seguidors il·lustren la gran figura de l'artista catalana

Ara, ha passat quelcom que no només referma aquest vincle intergeneracional, sinó que l'encén. Han estat els infants qui li han fet un regal a ella, amb la frescor dels seus llapis. A les seves històries d'Instagram, la il·lustradora va compartir una col·lecció titulada “Retrats que em fan els menuts”. La publicació mostrava una sèrie de dibuixos, obra dels seus seguidors més petits.

En ells cada infant havia plasmat la seva pròpia imatge de Pilarín: la seva figura, el seu gest, les seves galtes enrojolades. Ella descriu el conjunt com a “fabulosos”. Aquest gest espontani no va ser un encàrrec organitzat, ni una proposta mediàtica: va ser una sorpresa autèntica. Un cor de petits artistes que, de manera individual, van decidir retornar-li amb el seu propi art l'afecte i l'exemple que Pilarín ha donat durant dècades.

| ACN, Instagram, XCatalunya

Un afecte sòlid a xarxes

A les xarxes socials, la recollida de dibuixos no ha passat desapercebuda. El perfil oficial de Pilarín Bayés a Instagram, amb més de 150.000 seguidors, va acollir la iniciativa amb emoció i proximitat. Més enllà dels “m'agrada”, han sorgit comentaris d'admiració.

Molts destaquen com una figura pública pot inspirar gestos tendres d'agraïment a una edat tan primerenca. El mateix mitjà que va reflectir la notícia, El Nacional, comentava que la proposta “ha tocat la fibra de Catalunya”.

Pilarín Bayés: trajectòria i vincle emocional

Amb gairebé 900 llibres il·lustrats, col·laboracions amb Cavall Fort i la Creu de Sant Jordi, la seva carrera ha girat sempre entorn dels infants, l'educació i l'emoció. El seu estil, sempre reconeixible per les galtes vermelles i els traços càlids, ha fomentat la lectura, la imaginació i el benestar emocional en diverses generacions.

| ACN

Aquest mateix vincle que ella va forjar amb la seva obra durant dècades, ara es veu reflectit en cadascun dels retrats. El que va començar com una relació creadora entre il·lustradora i públic, ha pres vida activa en aquest gest simple, però poderós: el regal d'art fet per infants.

Creativitat en cadena

Aquest tipus de resposta per part dels seguidors reforça el paper que Pilarín ha assumit com a transmissora de valors com la innocència, l'afecte i la proximitat. No es tracta només d'admiració passiva; és una resposta creativa, carregada d'emoció, que converteix l'artista en musa i exemple. La viralitat de l'acte també posa en relleu com una figura adulta, amb tants anys d'història, pot continuar connectant amb la infància contemporània.

A més, en aquest cas, no ho fa per mitjà de flors o paraules, sinó d'imatges directes, sinceres i espontànies. Aquest regal de retrats personalitzats per part d'infants converteix Pilarín Bayés en un reflex de l'art que alimenta art. Una prova més que la tendresa pot créixer de manera contagiosa i creativa.