Carmen Alcayde frena 'Fiesta' para contar el último problema que ha tenido en su vida

Hoy en el programa Fiesta ha habido un gran revuelo, la tensión se ha notado desde el primer momento. Carmen Alcayde ha confesado que ha sido víctima de un posible fraude. La colaboradora ha sorprendido a todos con su relato sobre este percance que le ha afectado tanto a ella como a su pareja.

Carmen Alcayde ha explicado que un promotor la ha contactado y le ha pedido que grabe un vídeo para promocionar un evento. Según él, ese vídeo serviría para invitarla a acudir y así dar visibilidad al local. En un principio, la propuesta no ha levantado sospechas y todo ha parecido normal.

| Telecinco

Sin embargo, Carmen ha revelado que el evento no era real y lo ha descubierto después de haber enviado el vídeo. En ese momento, el plató ha reaccionado con asombro ante la última hora de Carmen Alcayde.

Carmen Alcayde desvela en Fiesta que no ha sido la única víctima

Amor Romeira, presente en el programa, ha tomado la palabra y ha confesado que ella también ha sido víctima del mismo engaño. Amor Romeira ha detallado el modus operandi del presunto estafador y según ha contado en directo, el hombre usa el vídeo para presentarse en el local en nombre del famoso. Allí pide dinero por su supuesta asistencia, después se queda con el dinero y desaparece.

| Telecinco

Este método deja al famoso en una situación complicada. El local pierde el dinero. El artista no cobra y la imagen pública de la persona afectada queda dañada.

Carmen ha explicado por qué ha caído en la trampa: “Parecía real, te pedía vídeos, te mandaba fotos del local, era muy profesional”, ha afirmado. Amor ha querido añadir un dato personal. “Es un sinvergüenza, me estafó una vez y luego intentó volver a hacerlo”, ha dicho con indignación.

La última hora que ha dado Fiesta sobre Carmen Alcayde ha sorprendido a todos

En el transcurso del programa se ha revelado la clave para entender el engaño. El promotor siempre desaparece tras cobrar el dinero. Además, organiza eventos que no existen y con este sistema logra engañar tanto al famoso como al local.

| Telecinco

Amor ha confirmado que ha denunciado los hechos a la policía y ha asegurado que espera que este hombre no vuelva a engañar. Carmen Alcayde ha asentido y ha contado algo inesperado: aún no ha denunciado a su presunto estafador. Carmen Alcayde ha dicho que contar su experiencia puede servir de aviso.

El programa ha cerrado el tema recordando la importancia de verificar cualquier propuesta profesional. Hoy Fiesta ha destapado un posible fraude que ha dejado al descubierto una peligrosa forma de engaño en el mundo del espectáculo.