Un actor del Polònia de TV3 ho confessa tot: 'No arribo a final de mes'

És un dels programes més longeus de TV3 al costat del Telenotícies Vespre, Telenotícies Migdia i espais de documental com el '30 Minuts'. El Polònia, que s'emet cada dijous a la nit, continua aconseguint unes dades d'audiència espectaculars. El producte de Minoria Absoluta, de Toni Soler, va aconseguir ahir 15% i 300.000 espectadors.

Aquestes bones dades el converteixen en un programa estrella de la Televisió de Catalunya. Quan es parla dels costos enormes que TV3 paga per aconseguir entreteniment, en aquest cas, la inversió té una rendibilitat impressionant, amb ingressos elevats per publicitat. Els espectadors confien en l'humor i la sàtira i s'asseuen davant del televisor per veure els polítics del moment.

| @toni.soler.g

Per Polònia han passat tots els presidents des de la creació. Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragones i Salvador Illa. Presidents espanyols com José María Aznar, Maríano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez. També polítics que mai han arribat a ser president però sí que han estat a primera línia. Josep Antoni Duran Lleida, Josep Lluís Carod Rovira, Àngel Acebes, Oriol Junqureas... Personatges del món de l'esport, com Josep Lluís Núñez, Joan Gaspart, Joan Laporta...

Pels estudis de Polònia han passat molts actors. Carlos Latre, Bruno Or, Mireia Portas, Cesc Casanovas, Queco Nivell. El nivell interpretatiu és molt alt, tant per la veu com per la posada en escena del personatge. Ara hem sabut que un d'ells, Cesc Casanovas, ha reconegut haver tingut problemes econòmics més d'una vegada.

Cesc Casanovas - Oriol Junqueras, Pilar Rahola i molts altres

Cesc Casanovas, en una entrevista al diari Ara, ha explicat que més d'una vegada els actors i actrius tenen problemes econòmics. Contràriament al que es podria pensar, els ingressos dels artistes són irregulars i cal saber estalviar.

| TV3

“Un programa amb èxit dura un any, i si en té molt dura tres temporades. Jo he tingut molta sort, ha estat cada setmana durant gairebé vint anys. Encara que no es cobra com a Madrid, si treballes de manera regular la feina està bé pagada. Funcionem per sessió d'enregistrament. Si no greus, no cobris.

"Si de cop un personatge teu no és notícia, no treballis, el mateix passa amb les vacances de Nadal. Tu has de reservar aquests dos dies per gravar i no anar a gravar en un mes[...]. Hi ha moments a què estàs gairebé obligat a combinar-ho amb altres coses com impartir classes d'interpretació, fer animacions i pregons per festes”, ha continuat.