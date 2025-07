Carles III trenca amb una norma històrica: Queixa dels més puristes

Des dels passadissos centenaris del palau de Buckingham ha sorgit un canvi discret però revelador en la manera d'entendre el protocol reial. El rei Carles III ha decidit eliminar una tradició que feia gairebé un segle que era vigent: l'obligació de vestir de blanc a la pista privada de tenis de la Cort. Aquest gest ha encès el debat entre els més puristes i ha tornat a posar al centre del focus l'afany del monarca per modernitzar la institució.

La fi d'una norma que pesava des de Jordi V

La història es remunta a 1919, quan Jordi V va imposar una condició estètica i higiènica: tots els jugadors, inclosos membres de la família reial i empleats del palau, havien de vestir completament de blanc durant els partits a la pista privada de tenis. El blanc donava una imatge immaculada i ocultava la suor, cosa que es considerava un gest de respecte a les normes socials de l'època.

Tanmateix, els darrers dies, Buckingham ha enviat una ordre interna que suavitza aquesta regla. A partir d'ara, el blanc serà només “preferible” però ja no obligatori. Aquesta decisió ha aixecat una onada de comentaris entre els tradicionalistes, que consideren aquest gest com un pas massa agosarat. Però la veritat és que per a molts representa una alenada d'aire fresc a la Casa Reial, que fa temps que busca adaptar-se als temps actuals.

| XCatalunya, The Royal Family Web.

Veus oficials i ecos a les xarxes

Tot i que no hi ha hagut una roda de premsa formal, fonts d'Europa Press i CatalunyaDiari han confirmat que l'ordre és oficial i respon a la voluntat de Carles III d'aportar comoditat i llibertat als seus convidats. Des de l'entorn del palau, s'indica que el monarca no és un gran aficionat al tenis, però sí que aprecia la rellevància simbòlica d'aquest esport, especialment per la passió que la Princesa de Gal·les, Kate Middleton, sent per Wimbledon, on exerceix com a patrona.

A Twitter i altres xarxes, diversos usuaris han destacat aquest gest com una mostra d'una reialesa més propera. Alguns comentaris elogiaven la idea de permetre als assistents llibertat d'estil, mentre que d'altres es preguntaven si aquesta relaxació marca l'inici d'una “reforma de normes” més àmplia dins la Cort. Les publicacions destaquen que, si ja s'ha canviat la piscina per criteris d'eficiència energètica, aquest pas a la pista de tenis confirma la nova visió del rei.

Altres reformes amb visió moderna

Cal recordar que aquest gest no arriba per sorpresa. Des de l'ascens al tron, Carles III ha apostat per equilibrar respecte a la tradició i responsabilitat contemporània. S'ha sabut d'ajustos en la temperatura de la piscina per estalviar energia, reparacions a la pista per seguretat i un cert impuls a vestimenta més funcional en actes oficials.