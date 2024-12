Carles Puyol és d'un altre món: El que tots diuen de la seva foto amb Vanesa Lorenzo

Carles Puyol, llegenda del FC Barcelona, es va retirar del futbol ja fa una dècada. Tot i això, continua protagonitzant moments que no passen desapercebuts. El seu carisma i estil de vida saludable el mantenen al focus mediàtic, i no és estrany veure'l aparèixer en situacions que generen comentaris i rialles en xarxes socials.

L'últim episodi que ha fet parlar va passar durant una jornada a la neu amb la seva parella, Vanesa Lorenzo. La model va compartir un vídeo a Instagram que ha deixat atònits molts dels seus seguidors. A les imatges, es pot veure Vanesa completament abrigada amb jaqueta, gorra i guants. Al seu costat, Carles Puyol desafia les baixes temperatures en màniga curta i amb una simple armilla. Tot això mentre la neu queia al seu voltant i passejaven els gossos.

Al vídeo, Vanesa fa broma dient: "Aquí una persona normal vestida adequadament per al clima que fa (ella). I aquí tenim una persona que no és normal; ell és d'un altre planeta". La seva incredulitat és evident en veure la resistència de la seva parella davant del fred extrem. Puyol, per la seva banda, respon amb naturalitat: “Vaig perfecte”. Aquest contrast ha causat sensació entre els seus seguidors, que no han trigat a inundar la publicació amb comentaris. "A mi no em sobra cap capa. A Carles Puyol li sobren totes", afegia al peu de foto Vanesa Lorenzo.

Carles Puyol, un tipus dur

L'exfutbolista català és conegut pel seu caràcter ferm tant dins com fora del camp. Aquesta no és la primera vegada que Puyol es mostra com un “negacionista del fred”, desafiant temperatures que farien tremolar qualsevol. Aquest episodi ha servit perquè els seguidors de la parella tornin a destacar l'esperit únic de l'excapità del Barça.

| @vanesalorenzo_

La publicació de Vanesa Lorenzo ha rebut milers de “m'agrada” i comentaris. Alguns usuaris han fet broma dient: "Puyol és l'única persona del món a qui Chuck Norris li demana consell". Un altre comentari destacable va ser: "Té el termòstat trencat", fent referència a la seva increïble capacitat per suportar el fred. Fins i tot la periodista Sara Carbonero va reaccionar amb un emoji de riure, i va deixar clar que l'escena ha arrencat somriures a més d'un.

Carles Puyol i Vanesa Lorenzo formen una de les parelles més sòlides i estimades del panorama espanyol. Des que es van conèixer el 2012 en una cita a cegues, no han deixat de compartir moments junts. Tots dos comparteixen una vida activa i saludable, que sovint documenten a les seves xarxes socials. Aquest estil de vida és un dels pilars de la seva relació, consolidant-se com un exemple de parella estable a l'àmbit mediàtic.