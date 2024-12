Carles Puyol es de otro mundo: Lo que todos comentan de su foto con Vanesa Lorenzo

Carles Puyol, leyenda del FC Barcelona, se retiró del fútbol hace ya una década. A pesar de ello, sigue protagonizando momentos que no pasan desapercibidos. Su carisma y estilo de vida saludable lo mantienen en el foco mediático, y no es extraño verlo aparecer en situaciones que generan comentarios y risas en redes sociales.

El último episodio que ha dado que hablar ocurrió durante una jornada en la nieve junto a su pareja, Vanesa Lorenzo. La modelo compartió un vídeo en Instagram que ha dejado atónitos a muchos de sus seguidores. En las imágenes, se puede ver a Vanesa completamente abrigada con chaqueta, gorro y guantes. A su lado, Carles Puyol desafía las bajas temperaturas en manga corta y con una simple chaleco. Todo esto mientras la nieve caía a su alrededor y paseaban a sus perros.

En el vídeo, Vanesa bromea diciendo: "Aquí una persona normal vestida adecuadamente para el clima que hace (ella). Y aquí tenemos a una persona que no es normal; él es de otro planeta". Su incredulidad es evidente al ver la resistencia de su pareja frente al frío extremo. Puyol, por su parte, responde con naturalidad: "Voy perfecto". Este contraste ha causado sensación entre sus seguidores, quienes no han tardado en inundar la publicación con comentarios. "A mí no me sobra ninguna capa. A Carles Puyol le sobran todas", añadía en el pie de foto Vanesa Lorenzo.

Carles Puyol, un tipo duro

El exfutbolista catalán es conocido por su carácter firme tanto dentro como fuera del campo. Esta no es la primera vez que Puyol se muestra como un "negacionista del frío", desafiando temperaturas que harían temblar a cualquiera. Este episodio ha servido para que los seguidores de la pareja vuelvan a destacar el espíritu único del excapitán del Barça.

| @vanesalorenzo_

La publicación de Vanesa Lorenzo ha recibido miles de "me gusta" y comentarios. Algunos usuarios han bromeado diciendo: "Puyol es la única persona del mundo a la que Chuck Norris le pide consejo". Otro comentario destacable fue: "Tiene el termostato roto", haciendo referencia a su increíble capacidad para soportar el frío. Incluso la periodista Sara Carbonero reaccionó con un emoji de risa, dejando claro que la escena ha arrancado sonrisas a más de uno.

Carles Puyol y Vanesa Lorenzo forman una de las parejas más sólidas y queridas del panorama español. Desde que se conocieron en 2012 en una cita a ciegas, no han dejado de compartir momentos juntos. Ambos comparten una vida activa y saludable, que a menudo documentan en sus redes sociales. Este estilo de vida es uno de los pilares de su relación, consolidándose como un ejemplo de pareja estable en el ámbito mediático.