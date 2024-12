El costat més humà d'Òscar Dalmau: 'Els meus fills...'

Òscar Dalmau és una de les figures més carismàtiques del panorama mediàtic català. El seu estil únic i el seu humor àcid l'han convertit en un referent de ràdio i televisió. Actualment, és una de les veus més reconegudes de RAC1, on condueix La Competència amb Òscar Andreu, un programa que ha marcat història a la ràdio catalana.

El programa s'emet cada dia de dilluns a divendres, a les 12 hores, un cop finalitza 'El Món a Rac1', de Jordi Basté. És un dels productes amb més audiència de Rac1 i és conegut per les seves múltiples veus entre les quals destaquen Angelines, Mohamed Jordi o Jean Paul.

A més del seu èxit a la ràdio, Dalmau ha tingut una destacada presència a TV3. Va ser l'icònic presentador del Gran Dictat, un concurs de llengua catalana que barrejava entreteniment i aprenentatge. També va participar en programes com Caçadors de Bolets i altres espais culturals i humorístics que van consolidar el vincle amb el públic català.

En l'àmbit personal, Òscar Dalmau comparteix la seva vida amb la periodista Thais Villas, coneguda pel seu treball en programes com El Intermedio de La Sexta. Junts formen una de les parelles més discretes i estables del panorama mediàtic. Tots dos són pares de dos fills, Miró i IA, de 6 i 9 anys, que han estat font d'inspiració i d'orgull per al periodista.

La relació d'Òscar Dalmau amb els fills

Recentment, Òscar Dalmau es va sincerar sobre la seva experiència com a pare en una entrevista. Commogut, va compartir el moment més especial de la seva vida: veure els fills aprendre a llegir. “Els meus fills m'han ensenyat que les coses més simples són les més belles. Veure com desxifren les lletres, com llegeixen les primeres paraules, és una emoció que no es pot descriure ”, va confessar Dalmau. Aquest testimoni mostra un costat més íntim del periodista, allunyat del seu habitual to irònic.

L'enllaç entre Dalmau i els seus fills reflecteix la seva sensibilitat i proximitat, qualitats que també han conquerit la seva audiència. Tot i la seva atapeïda agenda professional, el periodista sempre troba temps per gaudir de la paternitat i valorar els petits moments de la vida.

Óscar Dalmau ha sabut equilibrar la seva faceta professional amb la seva vida personal, consolidant-se com un referent tant als mitjans com a l'àmbit familiar. En aquest sentit, també ha parlat de la vida abans i després de la paternitat. Ara té menys diners, però és més feliç. "Ara pateixo molt més que patia abans i econòmicament tinc molta menys pasta que la que tenia abans quan no tenia criatures". Així ho ha explicat abans de mostrar el seu amor pels fills.