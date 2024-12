Carles Porta, protagonista inesperado del tercer premio de la Lotería de Navidad

Lo que tenía que ser un “domingo aburrido” en la administración de lotería La Ganxa de la Pobla de Segur, en el Pallars Jussà, se ha convertido en una mañana llena de alegría y de llamadas de felicitaciones por haber vendido 20 series del tercer premio.

Muchos de estos números se han vendido a Can Mariano de Barón, en el Pallars Sobirà, un restaurante a pie de carretera con un grosor importante de clientes fijos. A los propietarios del bar los ha cogido sirviendo almuerzos y algunos de los clientes se han enterado al entrar a hacer un café que eran afortunados.

Los propietarios del establecimiento han comenzado cava y han invitado los clientes que estaban almorzando para celebrarlo. El bar es conocido por haber salido a la serie 'Tor' como lugar de reunión entre Carles Porta y Palanca.

| ACN

Muchos de los clientes de Can Mariano son habituales de la zona y alguno de ellos se ha enterado que era agraciado justo en el momento de pedir el café. Matías, un vecino de Salàs de Pallars, compró cuatro décimos que repartió entre sus tres hijos y uno lo regaló. Por no quedarse sin compró otro décimo otro día. Todavía incrédulo cuando le han comunicado que era afortunado ha dicho que hubiera preferido que le hubiera tocado la lotería de más joven para disfrutarla más.

Pocos minutos después el móvil de Matías ha empezado a sonar y ya se ha hecho a la idea que era uno de los premiados. Los hijos le comunicaban también que los había tocado la lotería. La propietaria de Can Mariano, Maria Pilar Devissa, se ha mostrado muy contenta, pero ha dicho que "la celebración tendrá que esperar", puesto que tenía que continuar haciendo los almuerzos de los clientes y preparar las tablas que ya tenían reservadas para comer.

El momento mítico de Tor

Para muchos, Can Mariano es un conocido restaurando del Pallars Sobirà de cocina tradicional, pero a raíz de la serie ‘Tor’ de TV3 también es conocido para ser la fonda donde Carles Porta localizó a Palanca recostado la barra, con una copa de ratafia, hablando con el propietario, el mismo que este domingo servía copas de cava entre los clientes para celebrar el tercer premio de la lotería.

| ACN

En aquella escena de ‘Tor’ el propietario del bar y Palanca ganaron la partida de 'botifarra' y los perdedores pagaron la ronda. Este domingo el propietario del bar ha ganado a la lotería y ha pagado la ronda a todos los clientes que estaban todavía almorzando.

Donde no ha habido ambiente de celebración ha estado a la administración La Ganxa. La propietaria, Teresa Agulló, no ha parado de recibir felicitaciones por teléfono y llamadas de mediados de comunicación, pero no se ha acercado prácticamente nadie, ni vecinos ni afortunados.

Agulló se ha mostrado “muy contenta” por haber repartido el premio y ha explicado que ha sido ella la que ha trucado a Can Mariano para comunicar que los décimos que vendieron habían sido agraciados. Agulló ha dicho que está "feliz" porque los afortunados son vecinos del Pallars.

Las 20 series del número 11840 no se han vendido íntegros a Can Mariano. Teresa Agulló ha explicado que hubo una devolución y que acabaron de vender los décimos a la administración La Ganxa por ventanilla.