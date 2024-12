Última hora sobre l'estat de salut de Raphael: Ho anuncia la seva filla Alejandra Martos

per Iker Silvosa

Tres dies després de l'inesperat ensurt que va posar en alerta a familiars i seguidors, Raphael continua ingressat a l'hospital. El seu estat de salut continua sent un motiu de preocupació i la incertesa es manté. Els rumors al voltant de la seva evolució no han cessat, mentre s'espera que el cantant pugui tornar a casa abans de Nadal.

Dimarts passat, Raphael va patir una fallada cerebrovascular durant la gravació d'un especial del programa La Revuelta. L'incident va ocórrer al teatre situat al carrer Tres Creus de Madrid, on el cantant va ser atès immediatament pels serveis d'Emergències. Posteriorment, va ser traslladat a l'Hospital Clínic San Carlos. Hores després, l'artista va ser derivat a l'Hospital 12 de Octubre. Aquesta decisió va ser presa a petició de la família, amb l'objectiu de garantir la continuïtat del seguiment mèdic que Raphael havia estat rebent allà.

| Europa FM

Alejandra Martos, filla del cantant, s'ha convertit en la principal portaveu de la família. A la seva arribada a l'hospital aquest matí, va compartir actualitzacions amb els mitjans. "No tinc ni idea com es troba d'ànims, vaig ara a veure'l. Esperem que pugui estar a casa per aquest Nadal", va declarar amb visible preocupació.

També va comentar que els problemes en la parla, que inicialment van alarmar a tothom, van durar "molt poc". No obstant això, va revelar que els metges encara no han identificat les causes exactes d'aquests episodis cardíacs, cosa que manté l'atenció mèdica en un nivell de cautela màxima.

Impacte en la seva carrera i la seva gira

El delicat estat de salut de Raphael ha obligat a la cancel·lació dels dos últims concerts de la seva gira, previstos per als dies 20 i 21 de desembre al WiZink Center de Madrid. Aquestes actuacions eren de gran importància per a l'artista, qui sempre ha mantingut una connexió especial amb el seu públic en dates tan assenyalades.

| Euronews

Els seguidors de l'intèrpret han mostrat el seu suport incondicional a les xarxes socials, enviant-li missatges d'ànim i desitjant una ràpida recuperació. Raphael té un historial mèdic delicat que inclou un trasplantament de fetge realitzat fa anys a l'Hospital 12 de Octubre. Des de llavors, la seva salut ha estat sota supervisió mèdica constant, cosa que explica la decisió de traslladar-lo a aquest centre en lloc de mantenir-lo al Clínic San Carlos.

La família del cantant ha sol·licitat privacitat en aquests moments, tot i que s'han mostrat agraïts per les mostres d'afecte rebudes. Tot i la incertesa, la família confia que Raphael pugui estar de tornada a la seva llar abans de les festes nadalenques. Mentrestant, s'espera que els metges puguin determinar la causa dels recents problemes per garantir la seva estabilitat i evitar nous ensurts. El món de la música, així com els seus incondicionals seguidors, romanen atents a l'evolució de Raphael, un dels artistes més estimats d'Espanya.