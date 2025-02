Carles Porta posa llum a la foscor contra 'La Isla de las Tentaciones'

per Pol Nadal

L'anàlisi d'audiències a Catalunya del 3 de gener de 2025 ha deixat clar qui domina la televisió en horari de màxima audiència. Segons les dades compartides per Rocco Steinhauser, periodista especialitzat en audiències televisives, el minut més vist del dia va ser dins del programa Crims, l'exitós espai de true crime de Carles Porta a TV3. A les 22:39 hores, Crims va assolir un espectacular 24,2% de quota de pantalla amb 467.000 espectadors, consolidant-se com el contingut líder de la nit.

Aquestes dades reforcen l'hegemonia de Crims com un dels programes més seguits a Catalunya, amb un format que ha aconseguit fidelitzar una audiència que valora el rigor narratiu i la profunditat dels casos tractats. De fet, el programa no només va liderar la seva franja horària, sinó que a més va dominar en totes les franges clau del prime time i late night, mantenint alts nivells de seguiment fins i tot en les dues remissions posteriors.

La lluita per l'audiència: TV3 contra Telecinco

Si bé Crims va ser el programa més vist del dia, 'La Isla de las Tentaciones' també va aconseguir un rendiment destacable a Telecinco. Segons les dades d'audiència, la versió "express" del reality va assolir un 11,7% de quota i 226.000 espectadors, mentre que el programa principal va pujar fins al 16,3% i 167.000 espectadors.

Malgrat aquests bons registres, el reality de Telecinco no va poder assolir els números de Crims, que gairebé va duplicar la seva quota de pantalla. No obstant això, La Isla de las Tentaciones va mostrar un domini clar en el target comercial, on va obtenir un 28% de quota, i va destacar especialment en el segment d'audiència jove: el 59,3% dels espectadors d'entre 4 i 12 anys i el 69,9% dels de 13 a 24 anys van seguir el programa.

Aquesta dada confirma una tendència consolidada en els últims anys: mentre TV3 domina en espectadors adults amb Crims, Telecinco aconsegueix atreure el públic més jove amb altres formats.

L'impacte de Crims en l'audiència catalana

El lideratge de Crims a TV3 no és una cosa puntual. El programa dirigit per Carles Porta ha sabut consolidar-se com un referent del true crime a Espanya, generant gran expectació amb cada nova temporada. En aquesta emissió, Crims va obtenir una fidelitat del 78,7%, amb una audiència majoritàriament adulta i un lleuger avantatge del públic femení sobre el masculí. A més, el programa va aconseguir trams d'audiència de fins al 23,3%, cosa que demostra la seva fortalesa en el prime time català.

Juntament amb Crims, l'informatiu TN Vespre també va mantenir una forta presència, amb un 20,4% de quota i 390.000 espectadors, liderant entre els majors de 64 anys amb un impressionant 27,3%. D'altra banda, Més 324, el programa d'anàlisi polític nocturn, va tenir un 17,5% de quota amb 70.000 espectadors, confirmant que l'audiència catalana continua apostant per continguts informatius i d'anàlisi en la franja nocturna.