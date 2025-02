La sorprenent professió del fill d'Antoni Bassas

Quan es parla d'Antoni Bassas, el pensament es dirigeix de forma gairebé automàtica al periodisme, a la seva veu reconeixible durant anys a la ràdio catalana i a la seva tasca com a analista en espais clau de la televisió autonòmica. Tanmateix, lluny de seguir la ruta traçada pel seu pare, un dels seus fills ha pres un camí radicalment diferent: Raimon Bassas, qui es dedica a un altre sector. Ni periodisme, ni tertúlies, ni micros, ni càmeres.

Vins al cor de Barcelona

Raimon Bassas és el rostre darrere d'El Tros – Vall Llach, un local ubicat a la confluència dels carrers Mallorca i Bruc, a Barcelona, un espai singular que barreja gastronomia, vi, cultura i conversa. Iniciat pels mateixos Antoni Bassas i Mariona Anglès el 2017, el bar de vins va passar a estar sota la direcció del seu fill, consolidant-se com un dels punts de referència per als amants de l'enoturisme i del vi de proximitat a la capital catalana.

| TV3, F.C. Barcelona, XCatalunya

El lloc, més enllà de ser una típica vinateria, s'ha convertit en un focus de trobades privades, presentacions de llibres i tastos de productes locals, completant l'experiència amb xerrades sobre la tradició vitivinícola catalana.

Un dels segells distintius d'aquest espai radica en el suport al Celler Vall Llach —propietat de Lluís Llach— que, al començament, va ser un soci natural. A mesura que el projecte creixia, l'oferta es va ampliar amb altres cellers i productors de renom, permetent que la carta de vins es convertís en un passeig per les diferents denominacions d'origen catalanes. El resultat: un local innovador, lluny de la imatge mediàtica habitual de la família Bassas, on vi i cultura es donen la mà.

"Vinater" per vocació: la web de Raimon Bassas

El fill d'Antoni Bassas i Mariona Anglès no s'ha conformat amb el projecte d'El Tros. D'acord amb la informació de la seva pròpia pàgina web, raimonbassas.com, col·labora amb diversos productors com a gerent d'exportacions. D'aquesta manera, no només es limita a l'atenció al local, sinó que impulsa la seva tasca de promoció i expansió a mercats internacionals, dissenyant estratègies globals de venda.

Així mateix, Raimon ofereix tastos privats —ideals per a grups reduïts, celebracions o comiats de soltera— i fa gala d'una formació acadèmica que combina el coneixement tècnic del vi (cursos de tast i el WSET Nivell II) amb la seva habilitat per comunicar la passió que sent per ell. En un àmbit dominat sovint per cognoms i herències, el seu cas resulta il·lustratiu: no ha pujat al carro de la fama televisiva o radiofònica del pare, sinó que ha alçat el vol en un univers gastronòmic.

Contrast amb la tradició periodística de la família

La història de Raimon és singular si la comparem amb altres fills de personalitats mediàtiques que s'encaminen, de vegades, per la mateixa professió que els seus progenitors. Lluny de dedicar-se al periodisme, a la televisió o a la ràdio, ell ha preferit cultivar un vessant molt diferent, esquivant l'anomenat "efecte nepobaby" —terme encunyat per als descendents que hereten fama i posició del gremi dels pares—. El seu cas demostra que, malgrat portar un cognom il·lustre en la comunicació catalana, el sector del vi s'ha convertit en la seva autèntica vocació.

Aquest distanciament de la professió familiar resulta més cridaner si recordem les col·laboracions recents d'Antoni Bassas: un habitual analista en mitjans com TV3, Catalunya Ràdio o les tertúlies dels diaris digitals. Els camins del pare i el fill s'han mantingut en paral·lel, sense barrejar-se. Així, mentre un segueix lligat al micròfon i l'anàlisi polític, l'altre es capbussa en tastos i raïms, combinant en el seu dia a dia la passió pel territori i l'oportunitat d'acostar el vi a un públic cada vegada més exigent.