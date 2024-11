Doble capítol de 'Com si fos ahir' el divendres 29 de novembre: Què passa al primer?

per Xavi Martín

Aquest divendres gaudirem d’un doble capítol de ‘Com si fos ahir’. Fa unes setmanes, i a com a conseqüència dels efectes de la DANA al País Valencià, un dia va canviar tota la programació de TV3. Un fet que va obligar a no emetre el capítol diari de ‘Com si fos ahir’. El divendres 29 de novembre es posarà al dia. I ho fa amb dos capítols, especialment el segon, que seran ben emocionants.

En aquestes línies us parlarem del primer. Estarà centrada en tres trames que han tingut poca presència aquesta setmana. A la primera d’elles veurem que la Neus està contenta perquè el seu germà està oblidant la Sílvia.

És l’aniversari del Francesc i ell diu que no estarà sol però no concreta amb qui el pensa celebrar. El Francesc vol fer un últim acostament a la Sílvia i es presenta a casa seva, però la Sílvia no està sola... Es trobarà el Miqui i lligarà caps?

| TV3

Bones notícies per a la Gemma i el Toni

En una segona trama veure com avança la crisi entre la Gemma i el Toni. El Miquel va obrir els ulls a la Gemma, fent-li veure que si seguia amb aquesta actitud acabaria perdent el Toni per sempre. La solució de la Gemma va ser recuperar la proposta d’una teràpia de parella. Al capítol d’aquest dijous hem vist que la terapeuta que li ha proposat la Cèlia no li ha acabat de fer al pes. Però en troben una altra. Tot i que inicialment discuteixen, la primera sessió de teràpia del Toni i la Gemma va molt bé i estan esperançats. La Gemma, motivada, fa una proposta al Toni relacionada amb la feina.

Serà una proposta real o és una nova fugida endavant? La Gemma ja ha intentat diverses iniciatives laborals i personals després del trauma de l’incendi i cap d’elles ha tirat endavant.

| TV3

El Marcel se n'assabenta de tot

Finalment, la Korinna i el Marc volen amagar que estan junts. La Korinna inicialment creu que ho han de confessar però en Marc li fa veure que farien mal al Marcel (Nil Cardoner) i que per ara és millor callar. Però la Cati ho descobreix – veu una nota estranya i mig lliga caps - i ho explica al Marcel. Ho ha fet amb alguna estratègia prèviament pensada? Tots sabem com és la Cati. Sigui com sigui, aconsegueix que el Marcel carregui contra el Marc de mala manera. Enèsima crisi entre germans.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 29 de novembre de 2024?

El primer capítol de divendres de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Tindrà una durada, segons la programació oficial de TV3, de gairebé tres quarts d’hora. Tot seguit començarà el segon. Tots dos es podran veure en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma també es podran veure en diferit en qualsevol moment.