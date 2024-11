Marc Ribas i l'audiència al·lucinen amb 1 amanida a Joc de Cartes: No m'ho puc creure

Nou capítol de Joc de Cartes. Marc Ribas ha estrenat una nova temporada i ja porta nous capítols. La setmana passada va visitar el segon pitjor restaurant de la història del programa. La seva mestressa va obtenir una nota propera al 3. El xef la va suspendre en diverses de les categories i això que no acostuma a suspendre mai.

En una entrevista, el propietari de 'La Taverna del Ciri' va insinuar que aquesta temporada seria complicada i que en alguns establiments gairebe prenen mal. Ahir dimecres, Ribas va visitar tres nous quatre nous restaurants i també hi van haver polèmiques. La Susanna va fer creure que un plat l'havia cuinat ella, però l'havia cuinat la mare. Un pèl les va delatar. La galta de porc amb mel i romaní no era seva.

La mateixa restauradora va definir una amanida de 'mango', com una amanida de 'mànec'. No us penseu que és una traducció escrita per culpa d'un traductor d'internet. Ho va dir. Ho va pronunciar amb les seves pròpies paraules. En altres temporades hem vist amanides de "bonic" per referir-se al bonítol (bonito en castellà), però ho havíem vist escrit. Dir-ho oralment, ho supera tot.

No era una broma. Ho va dir a la taula i també ho va cantar a la cuina. Una amanida de "mànec". Ho ha cantat a la cuina i ho ha tornat a cantar a la taula.

Les crítiques van tornar a aparèixer. Molts usuaris de xarxes socials destaquen el nivell fluix respecte d'altres anys. Molts espectadors pensen que alguns restaurants es neguen a participar-hi i costa trobar candidats. I aquests candidats no tenen el nivell que els espectadors esperen. Veient les crítiques que es veuen i se senten, és més probable sortir-ne mal parat.

| 3Cat

Joc de Cartes

L'objectiu de Joc de Cartes és trobar el millor restaurant en una categoria específica d'una regió concreta de Catalunya. En cada episodi, competeixen quatre restaurants d’una mateixa zona. Els seus propietaris han de puntuar els establiments rivals en diferents aspectes com el menjar, el servei, el local, la cuina i el preu.

Els concursants es posen nota entre ells i el xef també valora els restaurants. Finalment, el plat estrella té mig punt extra. A més, els concursants tenen la possibilitat de canviar una nota quan ja saben els resultats finals i una vegada s'ha fet la confrontació final. Finalment, es coneix el guanyador, que s'endú un xec de 5000 euros.