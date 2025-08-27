Destapen el secret de Kate Middleton que el Palau de Kensington no volia explicar

La família reial britànica torna a estar al centre de la polèmica. Aquesta vegada, no per compromisos oficials ni actes públics, sinó per un canvi de residència que ha despertat malestar en el seu entorn.
El príncep Guillem i Kate Middleton han decidit deixar enrere Adelaide Cottage, el seu habitatge des de 2022. Ara, es preparen per instal·lar-se a Forest Lodge, una luxosa mansió situada també al Gran Parc de Windsor.
Tot i que el motiu oficial apunta a un "nou començament" després dels problemes de salut de la princesa, la veritat és que la situació dista molt de ser tranquil·la. De fet, han començat a sorgir tensions que amenacen d'enfosquir la imatge de normalitat que s'intenta projectar.
Destapen el secret de Kate Middleton
Forest Lodge, una propietat d'estil georgià amb amplis jardins i vuit habitacions, es troba en plena transformació. Les obres de reforma han estat de gran escala: s'han enderrocat murs, substituït finestres i redissenyat espais interiors.
Segons fonts properes, el projecte està sent finançat amb diners personals del matrimoni. Tanmateix, això no ha evitat que es deslliguin crítiques pel cost i la manera com s'ha gestionat la situació.
Una de les decisions més controvertides ha estat el desallotjament de dues famílies que vivien en antigues cabanes properes a la propietat. Tot i que se'ls va oferir reubicació dins del parc, diversos mitjans apunten que l'ordre de sortida va ser immediata i sense previ avís.
Aquest gest ha estat interpretat per molts com una mostra de manca de sensibilitat envers els residents del lloc. A més, ha generat malestar entre aquells que consideren que s'ha prioritzat el confort de la reialesa per damunt de la convivència veïnal.
"Aquestes cases estan molt a prop de l'alberg. D'aquesta manera, no voldran que cap Tom, Dick o Harry hi visqui si hi ha d'haver membres de la reialesa allà", va declarar una font al Mail on Sunday.
Malestar després de la darrera decisió de Kate Middleton
La presència constant de camions, treballadors i jardiners ha alterat la tranquil·litat habitual del parc. Alguns veïns han començat a mostrar el seu descontentament, i ja es parla de possibles protestes organitzades si la situació no millora.
El que semblava ser un simple canvi de llar s'ha convertit en un focus de tensió per a Buckingham Palace. La imatge d'una família reial unida i discreta contrasta amb les acusacions de privilegis i tracte preferent que circulen entre els residents de la zona.
Tot i que de moment les queixes es mantenen discretes, el clima a Windsor podria complicar-se encara més en les pròximes setmanes. De fet, alguns veïns ja s'estan organitzant i no descarten prendre mesures més contundents si la situació no millora.