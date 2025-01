El canvi radical de Paula Romeu, Alba a Ventdelplà de TV3

per Pol Nadal

Els amants de les sèries de TV3 tindran el seu rànquing particular. Ventdelplà és la favorita de molts. No era una sèrie que s'emetia a la tarda, després del Telenotícies. La novel·la que narrava la vida dels veïns d'un poble de la Selva (Breda), s'emetia els dilluns i els dimarts a la nit. La protagonista era Emma Vilarasau, amb el seu paper de Teresa. Una metgessa de família que arribava al poble per ser la metgessa de capçalera del CAP.

Teresa tenia dos fills. Biel (Carlos Cuevas) i Isona (Georgina Latre). El seu marit i pare dels fills era Damià (Jordi Boixaderas). La parella trencava i Teresa començava un idil·li amb David (Ramon Madaula). La sèrie explicava la vida dels veïns del poble, que acollien Teresa, acabada d'arribar de Barcelona. Rarmiro (Boris Ruiz) i Marcela (Isabel Rocatti), propietaris d'un bar, Julià (Marc Cartes), el veterinari del poble, Nuri (Anna Barrachina).

| TV3

Nuri era una de les amigues més properes a Teresa. La seva parella era el personatge interpretat per Abel Folk i tenia una filla anomenada Alba (Paula Romeu). Avui, precisament, volem parlar d'Alba. O de Paula Romeu. L'artista ha canviat molt.

Paula Romeu ha aconseguit papers importants al cinema, per exemple a 'Las leyes de la frontera' (2019). La seva carrera no ha estat fàcil i ha provat sort a Nova York. També ha treballat i viscut a Los Angeles, Mèxic D.F., Berlín i Londres. També ha fet alguna col·laboració en doblatge.

| Nuevos actores

Ventdelplà, una de les millors sèries de TV3

"Ventdelplà" és una sèrie de televisió catalana emesa per TV3 entre el 14 de febrer de 2005 i el 17 d'octubre de 2010. Creada per Josep María Benet i Jornet i produïda per Diagonal TV, la sèrie consta de set temporades i un total de 365 episodis.

La trama se centra en Teresa Clarís, interpretada per Emma Vilarasau, una dona que fuig de Barcelona amb els seus dos fills per escapar d'una relació abusiva amb el seu marit, Damià Delmàs, un prestigiós advocat.

Es refugia a Ventdelplà, un poble fictici que en la realitat correspon a la localitat de Breda, on resideix el seu oncle Gustau. Inicialment, Teresa planeja vendre la casa del seu oncle i tornar a Barcelona, però les circumstàncies la porten a quedar-se a Ventdelplà, on comença una nova vida com a metgessa del poble. A partir d'aquí comencen unes històries increïbles, amb personatges increïbles.