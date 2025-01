Sergi Mateu i Carme Abril, els Flaquer de La Riera: van ser amants en una altra sèrie

Molta gent a Catalunya encara recorda el matrimoni Flaquer de ‘La Riera’. Un matrimoni d'una família adinerada, tradicional i amb forts valors religiosos. Sergi Matuo interpretava l'Albert Flaquer, el pare de família. Carme Abril era una mestressa de casa amb poques inquietuds, la Núria. Tenien dos fills. En Joan i la Mireia, interpretats per Rubén Serrano i per Margalida Grimalt. El noi no anava amb bones companyies i es caracteritzava per ficar-se en embolics. La seva germana era més formal i treballava al restaurant de la família Guitart Riera.

El que molts no recorden és que ambdós actors van coincidir a ‘Secrets de Família’, la telenovel·la de TV3 de l'any 1995. Ambientada a Girona explicava la història de la família Riera, marcada per uns fets que havien tingut lloc 25 anys abans i que van provocar la fugida de Narcís (Sergi Mateo). Narcís no era de fiar i van acabar sortint secrets d'ell que ningú esperava. Però avui no és dia de spoilers. Una de les seves amigues de joventut va ser Eva, interpretada per Carme Abril. Quan Narcís va tornar van reprendre l'amistat. Eva havia quedat en cadira de rodes després d'un accident en què van morir el seu marit i el seu fill. Malgrat aquestes adversitats, li agradava gaudir de la vida.

| TV3

Sempre havia estat enamorada de Narcís i quan Dolors (Montse Guallar) va tallar la seva incipient relació adúltera, Eva va aprofitar el seu moment. Ella sap que Narcís no l'estima però accepta la situació. El seu paper res té a veure amb el de Núria Flequer a ‘la Riera’ ni amb el de Lola a ‘el Cor de la ciutat’.

Sergi Mateo i Carme Abril una carrera de sèries

Sergi Mateo i Vives va néixer a Sabadell. És un actor català amb una destacada trajectòria en teatre, cinema i televisió. Va debutar al cinema el 1985 sota la direcció de Francesc Bellmunt. Al llarg de la seva carrera, ha treballat amb reconeguts directors espanyols, participant en pel·lícules com:

“La viuda del capitán Estrada” (1991), dirigida per José Luis Cuerda.

“Resultado final” (1998), de José Luis Bardem.

“Boom Boom” (1990) i “Souvenir”, ambdues de Rosa Vergés.

“El largo invierno”, dirigida per Jaime Camino.

Pel que fa a la petita pantalla, a més de La Riera, és important el seu paper a Hospital Central, Periodistes o Polònia.

Pel que fa a Carme Abril, a més dels seus citats papers a Secrets de Família i La Riera, també ha intervingut a 'El Cor de la Ciutat i ha col·laborat en diversos doblatges.