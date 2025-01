Màxima preocupació per la salut d'Ares Teixidó després de ser atesa d'urgència

La presentadora i actriu Ares Teixidó ha experimentat un complicat final de 2024 que li ha impedit gaudir de la Nit de Cap d'Any amb normalitat. Coneguda per la seva faceta televisiva, especialment des que va participar a ‘GH Vip’, ha volgut compartir amb els seus més de 200.000 seguidors el contratemps de salut que va patir en les últimes hores de l'any i que, fins i tot, va requerir que una ambulància acudís a casa seva.

L'alarma va saltar quan la mateixa Ares va publicar una instantània en què se la veia sent atesa per professionals mèdics. Aquesta imatge va portar molts a preguntar-se si havia hagut de desplaçar-se fins a un hospital, però la presentadora va aclarir que van ser els serveis d'emergència qui es van traslladar al seu domicili. Davant la inquietud dels seus fans, Ares va decidir pujar un ‘reel’ a Instagram per explicar en primera persona el que va passar i el motiu de la seva absència a les xarxes socials durant aquells dies.

| @AresTeixido

Segons relata l'actriu, els primers símptomes van aparèixer el diumenge 28 de desembre, després d'acabar una funció de teatre. En arribar a casa, va començar a notar una intensa febre. Amb un toc d'humor, Ares admet que “va fer el que qualsevol adult responsable faria”: automedicar-se. No obstant això, amb el pas de les hores, el seu estat va anar empitjorant, i va acabar avisant la seva mare perquè acudís a ajudar-la. Encara que tot semblava un simple quadre de febre, la situació es va complicar més del que s'esperava i es va convertir en un autèntic “infern”.

Una Nit de Cap d'Any accidentada

La Nit de Cap d'Any s'acostava i, malgrat trobar-se indisposada, Ares va decidir viatjar a Lleida per passar el 31 de desembre amb la resta de la seva família. Segons explica, no volia que la seva mare es quedés “a casa sola amb una malalta”. No obstant això, en arribar, la febre no remetia i, el que és més preocupant, la seva diabetis va començar a descontrolar-se. En aquell moment, a la presentadora li va venir el record de la cetoacidosi diabètica que va patir fa un any, per la qual va estar ingressada a l'hospital. Aquest va ser, precisament, el punt d'inflexió que va portar la seva mare a prendre la decisió de trucar a una ambulància.

Ares confessa que quan els sanitaris van arribar a casa seva, ja estava tan afectada que amb prou feines recorda aquell moment. Van ser els seus familiars qui la van situar: “Segons explica la meva mare, els mirava com si fossin lladres”, bromeja. Finalment, els professionals li van administrar un tractament intravenós que li va permetre estabilitzar-se i li va evitar un ingrés hospitalari. Així, va aconseguir passar l'última nit de l'any fora de perill, encara que conscient que el seu estat requeria cura i repòs.

| @AresTeixido

La diabetis de la presentadora, sumada a una forta febre, va resultar ser una combinació perillosa que, per fortuna, es va resoldre amb la ràpida actuació de la seva mare i els serveis d'emergència. Tot i així, la preocupació per l'estat de salut d'Ares Teixidó es va fer patent a les xarxes socials, on els seus seguidors li han mostrat el seu suport i li han enviat nombrosos missatges d'ànim i recuperació ràpida. Encara que no ha estat la millor manera d'acomiadar l'any, l'actriu i comunicadora ha tornat a deixar patent la seva capacitat per afrontar els mals moments amb una bona dosi d'humor i optimisme.