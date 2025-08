Canvi de look radical de Pep Guardiola: Es deixa bigoti, les xarxes cremen

per Duna Costa

Pep Guardiola sempre ha sabut com mantenir l'atenció, però la seva darrera transformació ha desfermat un autèntic terratrèmol a les xarxes. L'entrenador del Manchester City va aparèixer recentment sense la seva emblemàtica barba, mostrant únicament un gran bigoti. Aquest gir estètic no passa desapercebut en un moment clau per al seu trajecte professional.

El canvi abans de la pretemporada

A Barcelona, ciutat a la qual Guardiola torna sovint per motius personals i professionals, el tècnic va sorprendre en deixar enrere la seva clàssica barba i lluir únicament un bigoti. El seu nou aspecte no va trigar a circular per Instagram i X, generant una allau de comentaris. A cinquanta-quatre anys, l'entrenador decideix reinventar-se just abans del retorn a la feina amb el City. Diversos periodistes esportius van compartir fotografies del moment, confirmant que la barba ha donat pas a un bigoti prominent.

Aquest canvi coincideix amb l'inici de la nova temporada 2025/26, just després que el City completés un any sense títols importants per primera vegada en la seva era a Anglaterra. L'equip va acabar tercer a la Premier League i va ser eliminat prematurament en diverses competicions clau.

| Twitter, XCatalunya

Humor, comparacions i expectació

La reacció va ser immediata i els fans no van trigar a presumir d'enginy. Comentaris com “La Premier League hauria d'estar tremolant ara” o “No es pot anunciar que Pep Guardiola té bigoti i esperar que ho assimilem amb normalitat” van inundar les xarxes. Alguns fins i tot el van comparar amb Ted Lasso, sèrie on Guardiola ja va fer un cameo.

A Instagram, l'enquesta del Diario Olé va ser un festival. Afiliats van llançar respostes divertides associant el bigoti de Guardiola amb personatges icònics. Quique Guasch, Mr. Proper, i fins i tot un actor de cinema per a adults van ser alguns dels candidats. Tot en to de broma, però amb un rerefons d'afecte que responia a la sorpresa fruit del canvi de look.

Entre salut, negocis i estètica

Guardiola va ser fotografiat sense barba en una visita a la Clínica Monarka a Barcelona, centre del qual és accionista i que se centra en benestar físic i mental. El detall del canvi estètic encaixa amb un nou capítol personal. El seu recent divorci i l'esforç per rejovenir després d'una temporada difícil semblen ser la causa del seu canvi de look. S'expressava així en una entrevista amb GQ: “Estic fet una castanya… com si tingués setanta-cinc anys”.

| XCatalunya, Canva

Aquesta transformació es pot llegir també com una declaració simbòlica: deixar enrere la barba que l'ha acompanyat anys i adoptar un estil que suggereixi frescor i força renovada.

Mentre els fitxatges aterren i el City afronta la seva pretemporada contra Palermo i Wolves, molts seguidors han enllaçat el bigoti amb un desig de revenja. La temporada arriba carregada d'expectatives i l'entrenador es mostra disposat a liderar des de l'originalitat. El canvi físic ha donat pas a un interès renovat per la seva figura.