Indirecta de l'actriu Àngels Gonyalons a TV3: 'Fa...'

Àngels Gonyalons, una de les actrius més emblemàtiques del teatre del nostre país, ha expressat recentment el seu descontentament amb la televisió pública catalana, TV3. En una entrevista, la intèrpret va revelar que porta 18 anys sense rebre ofertes per participar en produccions de la cadena. Aquesta declaració ha generat sorpresa i debat en l'àmbit artístic i mediàtic de Catalunya.

Què ha passat?

Durant una conversa al programa 'Via lliure' de RAC1, Gonyalons va compartir la seva experiència personal respecte a la seva relació amb TV3. L'actriu va afirmar: "Fa 18 anys que no em truquen a la nostra tele, a TV3. Vaig estar uns mesos a 'El cor de la ciutat', però es va acabar i no he sabut res més". Aquestes paraules posen de manifest una aparent desconnexió entre la cadena pública i una de les figures més destacades del teatre català.​

| 3Cat

Gonyalons, coneguda per la seva versatilitat i talent, ha protagonitzat obres memorables com 'Mar i cel' i 'La botiga dels horrors'. No obstant això, la seva presència a la petita pantalla ha estat limitada en les últimes dècades. Després de la seva participació a 'El cor de la ciutat', una de les sèries més longeves i exitoses de TV3, l'actriu no ha tornat a formar part de cap producció de la cadena.​

Les declaracions de Gonyalons han suscitat diverses reaccions en el sector cultural català. Alguns col·legues i seguidors han mostrat el seu suport a l'actriu, destacant la importància de valorar i aprofitar el talent d'artistes amb una trajectòria consolidada. D'altra banda, s'ha obert un debat sobre els criteris de selecció i les oportunitats que ofereix TV3 als professionals del sector.​

Silenci a TV3

Fins al moment, TV3 no ha emès un comunicat oficial en resposta a les paraules de Gonyalons. No obstant això, la situació posa sobre la taula la necessitat de reflexionar sobre la inclusió i diversitat en les produccions televisives, així com la importància de mantenir un equilibri entre les noves generacions d'actors i aquells amb una carrera consolidada.​

En aquest context, és rellevant esmentar que Gonyalons ha continuat activa en altres àmbits de l'espectacle. Recentment, ha participat en la pel·lícula 'Wolfgang', dirigida per Javier Ruiz Caldera, on interpreta per primera vegada el paper d'àvia. A més, ha estat involucrada en projectes teatrals com 'Dones de ràdio', demostrant el seu compromís i passió per les arts escèniques.​

| TV3

Debat a les xarxes socials

La situació actual convida a reflexionar sobre com les institucions culturals i mediàtiques valoren i promouen el talent artístic. Hauria TV3 de reconsiderar el seu enfocament cap a figures com Àngels Gonyalons? La resposta a aquesta pregunta podria marcar un precedent en la forma en què es gestiona i reconeix el patrimoni artístic a Catalunya