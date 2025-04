La bomba de Pilar Eyre sobre l'enterrament de Juan Carlos I

Parlar de Juan Carlos I implica esmentar un llarg historial d'escàndols, romanços i polèmiques que han marcat profundament la seva figura pública. No obstant això, poques vegades s'havia parlat tan clarament sobre qui ocupa realment el seu cor, especialment en el capvespre de la seva vida. Pilar Eyre ha tornat a sacsejar el panorama mediàtic amb una revelació que pocs esperaven: l'enterrament del rei emèrit podria estar presidit no només per la reina Sofia, sinó també per la seva "veritable esposa", Marta Gayá.

Pilar Eyre és la persona millor informada sobre la monarquia

La coneguda periodista i escriptora Pilar Eyre, sempre ben informada sobre la Casa Reial espanyola, ha revelat detalls sorprenents sobre qui podria estar present en l'últim comiat del rei emèrit Juan Carlos I. Segons Eyre, Marta Gayá, coneguda popularment durant anys en cercles propers al monarca com "la reina Marta", podria ocupar un lloc destacat al costat de la reina Sofia en el moment més íntim i privat del comiat de l'emèrit.

Gayá no és precisament un nom nou en la vida sentimental de Juan Carlos I. Des dels anys 80, aquesta dona elegant i discreta ha estat present en els alts i baixos de la seva vida privada, convertint-se en una figura clau en els seus últims anys, especialment des del seu exili voluntari a Abu Dhabi. Pilar Eyre apunta directament que Juan Carlos ha portat amb Gayá una vida pràcticament matrimonial, tot i no ser oficial. Tant és així que en nombroses ocasions el mateix rei emèrit hauria confessat sentir-se plenament feliç al seu costat.

Reaccions a les xarxes socials i en l'entorn més proper a l'emèrit

Aquesta revelació de Pilar Eyre no ha trigat a generar enrenou i reaccions diverses a les xarxes socials i programes especialitzats. Encara que oficialment la Casa Reial manté el seu habitual silenci davant assumptes privats del rei emèrit, fonts properes al cercle íntim de Juan Carlos confirmen en privat la importància de Marta Gayá en la seva vida actual. Segons Eyre, fins i tot les infantes Elena i Cristina mantenen una cordial relació amb Marta, reconeixent-la tàcitament com l'eterna companya sentimental del seu pare.

Els usuaris a les xarxes socials han reaccionat de manera diferent segons si són admiradors o detractors de la monarquia. Alguns d'ells comparant el cas del rei emèrit amb altres similars a Europa, com el famós cas del president francès François Mitterrand, la dona oficial i amant del qual van presidir juntes el seu funeral.

D'altra banda, diversos periodistes especialitzats en Casa Reial han mostrat admiració cap a Marta Gayá per la seva absoluta discreció al llarg de les dècades. Malgrat les múltiples pressions, controvèrsies i fins i tot l'aparició de Corinna Larsen en la vida del rei, Gayá ha romàs en segon pla, respectant els límits autoimposats per la seva particular situació.

La verdadera "esposa" de Juan Carlos.

Pilar Eyre no descarta aportar més informació

La gran pregunta que ara sobrevola la societat espanyola és si finalment Marta Gayá serà convidada formalment al sepeli de Juan Carlos I quan aquest ocorri. Tindrà la reina Sofia l'elegància i enteresa necessàries per permetre que Gayá ocupi un lloc oficial a la cerimònia, seguint l'exemple francès?

La resposta és encara incerta, però coneixent l'estil discret però decidit de Pilar Eyre, no seria estrany que pròximament nous detalls llancessin més llum sobre aquest intrigant escenari. De moment, la societat espanyola conté l'alè esperant conèixer com culminarà aquesta història digna de novel·la romàntica i drama real.