Males notícies a casa de Sergi Roberto i Coral Simanovich per un problema de salut

per Pol Nadal

La tranquil·litat familiar de Sergi Roberto i Coral Simanovich s'ha vist alterada recentment per un inesperat desafiament relacionat amb la salut del seu fill Luca, de només cinc mesos. La parella, que resideix actualment a Itàlia a causa dels compromisos professionals del futbolista amb el Como 1907, ha compartit amb els seus seguidors una situació que ha generat preocupació i mostres de suport a les xarxes socials.

Què ha passat?

El mes d'octubre de l'any passat, Sergi i Coral van donar la benvinguda als seus bessons, May i Luca, ampliant així la seva família que ja comptava amb Kaia i Dylan. No obstant això, el que semblava ser un moment de plena felicitat s'ha vist enterbolit per un problema de salut que afecta Luca.

| Instagram

Recentment, Coral Simanovich va compartir al seu compte d'Instagram una fotografia en què sosté Luca en braços, revelant que el petit pateix un hemangioma a l'esquena. Aquest tipus de tumor vascular benigne sol manifestar-se en les primeres setmanes de vida i, encara que generalment no representa un risc greu, pot requerir atenció mèdica depenent de la seva ubicació i mida.​

La model israeliana va explicar que, encara que inicialment se'ls va indicar que no era necessari un tractament específic, Luca experimentava molèsties i plor en tocar la zona afectada. Davant aquesta situació, van decidir buscar una segona opinió mèdica, la qual cosa va portar a la implementació d'un tractament pediàtric per alleujar les molèsties del petit.​

Declaracions oficials i reaccions

La publicació de Coral ha generat una onada de missatges de suport i solidaritat per part dels seus seguidors i amics propers. Molts han expressat la seva empatia i han compartit experiències similars, destacant la importància de buscar atenció mèdica especialitzada i confiar en l'instint parental quan es tracta de la salut dels fills.​

| FUTWIZ

Per la seva banda, Sergi Roberto ha mantingut una postura més discreta a les xarxes socials respecte a aquest tema. Encara que no ha fet declaracions públiques al respecte, és evident que la parella està afrontant un moment delicat i que compten amb el suport mutu per superar aquesta situació.​

Aquest episodi posa de manifest la importància de la comunicació i la transparència a les xarxes socials, especialment quan es tracta de temes de salut infantil. Coral ha utilitzat la seva plataforma per informar i conscienciar sobre l'hemangioma, oferint una perspectiva personal que pot ser d'ajuda per a altres famílies que travessen situacions similars.​

A mesura que Luca continua el seu tractament, la família Roberto-Simanovich es manté unida i agraïda per les mostres d'afecte rebudes. Aquest desafiament, encara que inesperat, ha enfortit encara més els llaços familiars i ha demostrat la resiliència i el compromís de Sergi i Coral com a pares.​

La comunitat de seguidors espera amb optimisme actualitzacions positives sobre l'evolució de Luca, confiant que aviat pugui superar aquest obstacle i gaudir d'una infància plena i saludable al costat dels seus germans.​

En moments com aquest, la solidaritat i el suport de la comunitat són fonamentals, i la família Roberto-Simanovich ha demostrat una vegada més la importància de compartir experiències per crear consciència i oferir esperança a aquells que afronten desafiaments similars.​