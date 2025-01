Joel Joan comunica a tota Catalunya com vol que sigui el seu funeral

L'actor i director Joel Joan, conegut pel seu caràcter extrovertit i el seu humor irreverent, ha tornat a sorprendre el públic amb unes declaracions que no han deixat ningú indiferent. Durant la seva participació en el programa El Búnquer de Catalunya Ràdio, l'intèrpret va compartir la seva particular visió de com li agradaria que fos el seu propi funeral, en un to que va combinar ironia, sinceritat i un toc de comèdia negra.

El segment, que ràpidament es va viralitzar a les xarxes socials, va mostrar un Joel Joan desinhibit, abordant un tema tan solemne com la mort des d'una perspectiva desenfadada. “Jo penso que els enterraments haurien de ser celebracions”, va afirmar, recordant la importància de convertir l'adeu en un moment d'alegria i homenatge. Inspirant-se en costums d'altres cultures, com l'iraniana, va suggerir que els funerals podrien convertir-se en autèntiques festes, on no faltés el whisky, el menjar per picar i, en un gest que va fregar el surrealisme, pastissos decorats amb la cara del difunt.

| Instagram

Una celebració com a Captain Fantastic

Joel Joan va fer referència a la pel·lícula Captain Fantastic, protagonitzada per Viggo Mortensen, com a model ideal per al seu comiat. En el film, els personatges acomiaden un ésser estimat amb una cerimònia a l'aire lliure en què les cendres del difunt es llancen al vàter com a acte simbòlic. Joan va assegurar que li agradaria que el seu funeral seguís aquest mateix esperit: “Si us plau, cremeu-me i tireu les meves cendres al vàter. Al final, aquesta és la veritable llibertat”.

Amb la seva habitual capacitat per barrejar humor i crítica social, l'actor va reflexionar sobre les tradicions funeràries més convencionals, proposant alternatives que eliminin la càrrega solemne i donin pas a un comiat carregat d'autenticitat. La seva proposta no només va causar rialles entre els presents al programa, sinó que també va generar un debat sobre com cada persona desitja ser recordada.

L'impacte de les seves paraules en el públic

Les declaracions de Joel Joan no van trigar a generar reaccions a les xarxes socials, on molts usuaris van celebrar la seva espontaneïtat i valentia per abordar un tema tabú des d'una òptica tan personal. Altres, en canvi, van considerar que el seu to irreverent podia xocar amb sensibilitats més tradicionals. No obstant això, com és habitual en la figura de l'actor, el seu objectiu sembla ser provocar reflexió i trencar amb les normes establertes.

| Google

El to lleuger i directe de la conversa, acompanyat per les rialles dels participants a El Búnquer, va contrastar amb la solemnitat que sol envoltar aquest tipus de temes. Joan va recordar, a la seva manera, que la mort és una part inevitable de la vida, i que cada persona té el dret de decidir com vol que sigui el seu comiat, sense importar el que dictin les normes socials.

Joel Joan, una figura que no deixa indiferent

Al llarg de la seva carrera, Joel Joan ha demostrat ser un artista polifacètic i un defensor de les tradicions i la identitat catalana, però també una figura polèmica i provocadora. Les seves intervencions públiques, com aquesta a El Búnquer, són un reflex de la seva personalitat: un home que no tem dir el que pensa, fins i tot sobre els temes més sensibles.

L'entrevista, lluny de ser una simple anècdota, se suma a la llista de moments memorables de Joel Joan als mitjans de comunicació. En un moment en què cada vegada més persones busquen maneres alternatives d'afrontar i celebrar la vida i la mort, les seves declaracions han ressonat entre aquells que desitgen trencar amb els convencionalismes i buscar una forma més personal d'acomiadar-se del món.