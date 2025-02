Brutal rapapolvo de Joel Joan a TV3: 'Me dijeron...'

La relación entre Joel Joan y la televisión pública catalana, TV3, ha vivido momentos de complicidad y grandes éxitos, como Plats Bruts. Sin embargo, hoy no atraviesa una de sus peores etapas. El actor y director, reconocido por su carácter inconformista y sus opiniones sin filtro, hace tiempo que rompió su silencio para criticar abiertamente la forma en que la cadena gestiona los proyectos de ficción.

En una extensa conversación mantenida con el periodista Albert Om, el creador desveló algunos de los desencuentros que lo han llevado a distanciarse del medio, y entre los que se incluyen la negativa a producir nuevas propuestas y la exigencia de presentarse a un concurso que, según afirma, “estaba amañado”.

| Google

Puertas cerradas

Plats Bruts es la excepción. Joel Joan tiene las puertas cerradas en TV3. Pese a que la cadena colaboró en la producción cinematográfica de Escape Room, Joel Joan sostiene que sus nuevos proyectos para televisión llevan años estrellándose contra un muro de rechazo.

En la entrevista, el actor subraya que la cadena ni siquiera quiso abordar una tercera temporada de 'El crac', serie de humor con tintes autobiográficos que él mismo protagonizó y que, en su momento, logró una acogida moderadamente positiva.

Con todo, la “gota que colmó el vaso” fue la decisión de TV3 de lanzar un concurso para la producción de una nueva comedia de situación, invitándolo a participar. “¿De verdad me tengo que presentar a un concurso?”, se preguntaba indignado, aludiendo a su amplio bagaje.

“No creo que se trate de que no guste Joel Joan. Han colaborado conmigo en el cine. Pero en cuanto se habla de hacer series, no hay manera. No me reúno con TV3 desde hace cuatro o cinco años. Les presenté un proyecto que a mí me encantaba… y me dijeron que no”.

| Instagram

El proyecto se otorgó finalmente a Dani de la Orden. Joel Joan se mostró especialmente molesto por el formato empleado, creyendo que el resultado estaba predeterminado: “Le dan la sitcom a Dani de la Orden. ¡Qué casualidad! Si ya saben que se la quieren encargar, no obligues a la gente a competir. Yo, después de Plats bruts, ¿tengo que presentarme a una competición para demostrar que sé hacer sitcoms?"

La espina clavada de “El convidat”

Uno de los capítulos llamativos de la conversación con Albert Om tuvo que ver con un viejo proyecto: El convidat, programa emblemático de TV3 donde Om convivía durante 24 horas con personalidades de la cultura y la política catalanas. El presentador contactó con Joel Joan para que figurara en uno de los episodios, pero el actor rechazó la oferta. Él mismo lo justificó ahora: “Estaba en una etapa más oscura, recién separado… no estaba para que vinieras a mi casa”.