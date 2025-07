Els Borbons, de mal en pitjor: el problema de la reina Sofia amb tres dels seus nets

L'estiu sempre ha estat sinònim de retrobament familiar a Marivent, el refugi mallorquí de la reina Sofia. Tanmateix, els murs del palau són, des de fa temps, testimonis d'una creixent solitud i d'unes tensions familiars que no cessen. Lluny de portar la pau, l'època estival sembla aguditzar els conflictes en el si dels Borbons, i enguany, un nou front s'ha obert per a la reina emèrita, aquesta vegada amb la generació més jove.

La matriarca dels Borbons s'enfronta a una rebel·lió dels seus nets, aprofundint en la seva solitud en un estiu que s'anticipava complicat. La distància amb els seus propis fills, els reis Felip i les infantes Elena i Cristina, és una ferida que no cicatritza i a la qual ara se suma un inesperat revés de tres dels seus nets més estimats.

L'estricta norma de l'àvia que va desfermar la tempesta

El pla inicial era senzill: Pablo, Miguel i Irene Urdangarin passarien uns dies de vacances amb la seva àvia al Palau de Marivent. Un buf d'aire fresc i joventut per a la reina Sofia. Tanmateix, els nets no comptaven de viatjar sols.

En els seus plans hi entraven les seves respectives parelles: Pablo volia la companyia de Johanna Zott, amb qui manté una sòlida relació des de fa més de dos anys; Miguel desitjava compartir l'estiu amb Olympia Beracasa, i la jove Irene planejava acudir amb Juan Urquijo, amb qui el seu festeig està cada cop més consolidat.

La resposta de la reina Sofia va ser un "no" rotund. Fidel a les seves tradicions i a un protocol estricte, l'emèrita manté una norma inqüestionable a les seves residències: només s'admeten cònjuges o promesos formals. Per a Sofia, les relacions dels seus nets, per molt serioses que semblin, encara no tenen la categoria oficial per ser rebudes al palau. Aquesta decisió, lluny de ser entesa com una simple regla de la casa, ha estat interpretada pels joves com un clar rebuig.

Una bretxa generacional i la solitud d'una reina

La reacció dels nets Urdangarin no es va fer esperar. Sentint-se ofesos i poc valorats, han decidit cancel·lar el seu viatge a Mallorca. Mantenen la seva postura: si no poden anar acompanyats de les seves parelles, no hi aniran.

Aquest gest ha suposat un cop dur per a la reina Sofia, que veu com el seu anhel de tenir a prop la seva família s'esvaeix un cop més. Aquest conflicte no fa més que evidenciar la gran bretxa generacional que separa la reina emèrita dels seus nets, criats en un món amb valors molt diferents.

Aquest episodi se suma a la ja dolorosa distància que manté amb les seves altres dues netes, la princesa Leonor i la infanta Sofia. La relació amb elles és pràcticament inexistent, marcada per la fèrria protecció de la reina Letícia, que sempre ha preferit mantenir les seves filles al marge de la resta de la família Borbó.

Inoblidable és aquella anècdota, relatada per la periodista Pilar Eyre, en què la reina Sofia es va presentar al Pavelló del Príncep amb una capsa de joguines antigues per a les seves netes i una cuidadora li va impedir el pas per no estar a la llista de visites autoritzades.

Així, la reina Sofia s'enfronta a un estiu més solitari del que esperava. Els salons de Marivent, que un dia van desbordar de vida amb els riures dels seus fills i nets, avui reflecteixen el silenci d'una família fracturada. La pregunta que queda a l'aire és si la matriarca cedirà davant la postura de la nova generació o si, per contra, s'aferrarà als seus principis, encara que això signifiqui passar un altre estiu contemplant la mar en solitud.